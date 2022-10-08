https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473079.html

На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных

На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022

На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных

На Краснолиманском направлении российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, сообщили в субботу в РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:17

2022-10-08T15:17

2022-10-08T16:09

специальная военная операция на украине

россия

красный лиман

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, сообщили в субботу в Минобороны РФ."При очередной безуспешной попытке форсирования реки Жеребец силами двух украинских усиленных рот российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

красный лиман

украина

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Наталья Макарова

россия, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире