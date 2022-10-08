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На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473079.html
На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных
На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 08.10.2022
На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных
На Краснолиманском направлении российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, сообщили в субботу в РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:17
2022-10-08T16:09
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, сообщили в субботу в Минобороны РФ."При очередной безуспешной попытке форсирования реки Жеребец силами двух украинских усиленных рот российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красный лиман
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россия, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
15:17 08.10.2022 (обновлено: 16:09 08.10.2022)
 
На Краснолиманском направлении уничтожили более 30 украинских военных

Минобороны: на Краснолиманском направлении ВС России уничтожили более 30 военных ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана в ДНР
Боец казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец казачьего полка Народной милиции ЛНР на окраинах Красного Лимана в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Краснолиманском направлении российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"При очередной безуспешной попытке форсирования реки Жеребец силами двух украинских усиленных рот российские войска уничтожили более 30 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и пять пикапов", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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