https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822472204.html

Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении

Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении - РИА Новости, 08.10.2022

Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении

На Купянском направлении противник предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:13

2022-10-08T15:13

2022-10-08T15:31

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Купянском направлении противник предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221008/naemniki-1822475962.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, в мире, харьковская область, вооруженные силы украины