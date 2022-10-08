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Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении
Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении - РИА Новости, 08.10.2022
Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении
На Купянском направлении противник предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:13
2022-10-08T15:13
2022-10-08T15:31
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Купянском направлении противник предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221008/naemniki-1822475962.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
15:13 08.10.2022 (обновлено: 15:31 08.10.2022)
Российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении
Минобороны: российские военные отразили попытку наступления на Купянском направлении