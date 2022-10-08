У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка
Боец спецподразделения: ВСУ не имеют успехов в продвижении на Лисичанском направлении
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска уперлись в силы, обороняющие ЛНР на лисичанском направлении в районе местного НПЗ, рассказал РИА Новости на месте боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Разведчик".
Ранее ряд проукраинских пабликов заявили о продвижении войск Киева на лисичанском направлении. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа "Ахмат" на данном направлении заявил РИА Новости, что пресечены попытки контратак украинских силовиков, в том числе на участке фронта в районе Лисичанска.
"Территория завода (Лисичанского НПЗ – ред.) под нами (силами Народной милиции ЛНР и спецназа "Ахмат" – ред.). Опасная зона. Держим оборону. Не пускаем их (украинских силовиков, - ред.) в этот район", - рассказал "Разведчик".
Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Бардак" уточнил, что украинские диверсанты пытаются пройти линию обороны и проникнуть малыми группами в том числе и к окрестностям завода, чтобы иметь данные о позициях союзных сил, однако эти попытки не имеют успеха. Он уточнил, что из-за невозможности продвижения на данном направлении украинские войска активно используют артиллерию, в том числе и для ударов по территории НПЗ.
"Бьют из танков и артиллерии, "лепестками" (запрещенные противопехотные мины – ред.) засыпают. Везде тут (на территории завода были – ред.) уже убрали. Такая маленькая (мина – ред.), а может человека инвалидом сделать", - рассказал "Бардак".