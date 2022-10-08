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У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822457609.html
У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка
У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка - РИА Новости, 08.10.2022
У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка
Украинские войска уперлись в силы, обороняющие ЛНР на лисичанском направлении в районе местного НПЗ, рассказал РИА Новости на месте боец спецподразделения... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:42
2022-10-08T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
апты алаудинов
лисичанск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска уперлись в силы, обороняющие ЛНР на лисичанском направлении в районе местного НПЗ, рассказал РИА Новости на месте боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Разведчик".Ранее ряд проукраинских пабликов заявили о продвижении войск Киева на лисичанском направлении. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа "Ахмат" на данном направлении заявил РИА Новости, что пресечены попытки контратак украинских силовиков, в том числе на участке фронта в районе Лисичанска."Территория завода (Лисичанского НПЗ – ред.) под нами (силами Народной милиции ЛНР и спецназа "Ахмат" – ред.). Опасная зона. Держим оборону. Не пускаем их (украинских силовиков, - ред.) в этот район", - рассказал "Разведчик".Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Бардак" уточнил, что украинские диверсанты пытаются пройти линию обороны и проникнуть малыми группами в том числе и к окрестностям завода, чтобы иметь данные о позициях союзных сил, однако эти попытки не имеют успеха. Он уточнил, что из-за невозможности продвижения на данном направлении украинские войска активно используют артиллерию, в том числе и для ударов по территории НПЗ."Бьют из танков и артиллерии, "лепестками" (запрещенные противопехотные мины – ред.) засыпают. Везде тут (на территории завода были – ред.) уже убрали. Такая маленькая (мина – ред.), а может человека инвалидом сделать", - рассказал "Бардак".
https://ria.ru/20221008/ukraina-1822442898.html
https://ria.ru/20221007/popytka-1822234378.html
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в мире, апты алаудинов, лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Апты Алаудинов, Лисичанск, Луганская Народная Республика
13:42 08.10.2022
 
У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка

Боец спецподразделения: ВСУ не имеют успехов в продвижении на Лисичанском направлении

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска уперлись в силы, обороняющие ЛНР на лисичанском направлении в районе местного НПЗ, рассказал РИА Новости на месте боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Разведчик".
Ранее ряд проукраинских пабликов заявили о продвижении войск Киева на лисичанском направлении. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа "Ахмат" на данном направлении заявил РИА Новости, что пресечены попытки контратак украинских силовиков, в том числе на участке фронта в районе Лисичанска.
Российский военнослужащий на Украине - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:09Специальная военная операция на Украине
ВСУ применяют самодельные ударные дроны на Лисичанском направлении
"Территория завода (Лисичанского НПЗ – ред.) под нами (силами Народной милиции ЛНР и спецназа "Ахмат" – ред.). Опасная зона. Держим оборону. Не пускаем их (украинских силовиков, - ред.) в этот район", - рассказал "Разведчик".
Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Бардак" уточнил, что украинские диверсанты пытаются пройти линию обороны и проникнуть малыми группами в том числе и к окрестностям завода, чтобы иметь данные о позициях союзных сил, однако эти попытки не имеют успеха. Он уточнил, что из-за невозможности продвижения на данном направлении украинские войска активно используют артиллерию, в том числе и для ударов по территории НПЗ.
"Бьют из танков и артиллерии, "лепестками" (запрещенные противопехотные мины – ред.) засыпают. Везде тут (на территории завода были – ред.) уже убрали. Такая маленькая (мина – ред.), а может человека инвалидом сделать", - рассказал "Бардак".
Минобороны РФ об отражении атаки ВСУ на Купянском направлении
7 октября, 14:33
ВСУ предприняли попытку прорыва на Купянском и Краснолиманском направлениях
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАпты АлаудиновЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
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