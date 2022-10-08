https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822457609.html

У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка

У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка - РИА Новости, 08.10.2022

У ВСУ нет успехов на Лисичанском направлении, сообщила разведка

Украинские войска уперлись в силы, обороняющие ЛНР на лисичанском направлении в районе местного НПЗ, рассказал РИА Новости на месте боец спецподразделения... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:42

2022-10-08T13:42

2022-10-08T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

апты алаудинов

лисичанск

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 8 окт – РИА Новости. Украинские войска уперлись в силы, обороняющие ЛНР на лисичанском направлении в районе местного НПЗ, рассказал РИА Новости на месте боец спецподразделения "Ахмат" с позывным "Разведчик".Ранее ряд проукраинских пабликов заявили о продвижении войск Киева на лисичанском направлении. Секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий бойцами спецназа "Ахмат" на данном направлении заявил РИА Новости, что пресечены попытки контратак украинских силовиков, в том числе на участке фронта в районе Лисичанска."Территория завода (Лисичанского НПЗ – ред.) под нами (силами Народной милиции ЛНР и спецназа "Ахмат" – ред.). Опасная зона. Держим оборону. Не пускаем их (украинских силовиков, - ред.) в этот район", - рассказал "Разведчик".Боец спецназа "Ахмат" с позывным "Бардак" уточнил, что украинские диверсанты пытаются пройти линию обороны и проникнуть малыми группами в том числе и к окрестностям завода, чтобы иметь данные о позициях союзных сил, однако эти попытки не имеют успеха. Он уточнил, что из-за невозможности продвижения на данном направлении украинские войска активно используют артиллерию, в том числе и для ударов по территории НПЗ."Бьют из танков и артиллерии, "лепестками" (запрещенные противопехотные мины – ред.) засыпают. Везде тут (на территории завода были – ред.) уже убрали. Такая маленькая (мина – ред.), а может человека инвалидом сделать", - рассказал "Бардак".

https://ria.ru/20221008/ukraina-1822442898.html

https://ria.ru/20221007/popytka-1822234378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, апты алаудинов, лисичанск, луганская народная республика