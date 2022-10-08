Рейтинг@Mail.ru
Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/slutskiy-1822396454.html
Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни
Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни - РИА Новости, 08.10.2022
Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни
Офис ЛДПР откроется в Мелитополе Запорожской области в ближайшие дни, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T00:18
2022-10-08T00:29
владимир путин
запорожская область
донецкая народная республика
лдпр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815976979_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_eba9f1164e6ca9c515b62757169d45f2.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Офис ЛДПР откроется в Мелитополе Запорожской области в ближайшие дни, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.После принятия четырех новых регионов в состав России ЛДПР ведет активную работу по созданию региональных отделений на новых территориях, также сообщил Слуцкий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220928/slutskiy-1819947005.html
запорожская область
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1815976979_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b8c51d4a68c7d405579834642fed7e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика, лдпр, россия
Владимир Путин, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, ЛДПР, Россия
00:18 08.10.2022 (обновлено: 00:29 08.10.2022)
 
Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни

Лидер ЛДПР Слуцкий: офис партии откроется в Мелитополе и в ближайшие дни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Офис ЛДПР откроется в Мелитополе Запорожской области в ближайшие дни, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"Процессы по формированию партийных представительств в ДНР и ЛНР уже практически на финишной прямой. Сегодня побывали с партактивом в Запорожской области. Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
После принятия четырех новых регионов в состав России ЛДПР ведет активную работу по созданию региональных отделений на новых территориях, также сообщил Слуцкий.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 00:28
Слуцкий заявил, что русских земель становится больше
 
Владимир ПутинЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаЛДПРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала