00:18 08.10.2022 (обновлено: 00:29 08.10.2022)
Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни
Лидер ЛДПР Слуцкий: офис партии откроется в Мелитополе и в ближайшие дни
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Офис ЛДПР откроется в Мелитополе Запорожской области в ближайшие дни, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
"Процессы по формированию партийных представительств в ДНР и ЛНР уже практически на финишной прямой. Сегодня побывали с партактивом в Запорожской области. Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
После принятия четырех новых регионов в состав России ЛДПР ведет активную работу по созданию региональных отделений на новых территориях, также сообщил Слуцкий.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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