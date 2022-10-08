https://ria.ru/20221008/slutskiy-1822396454.html

Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни

Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни - РИА Новости, 08.10.2022

Офис ЛДПР откроется в Мелитополе в ближайшие дни

Офис ЛДПР откроется в Мелитополе Запорожской области в ближайшие дни, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T00:18

2022-10-08T00:18

2022-10-08T00:29

владимир путин

запорожская область

донецкая народная республика

лдпр

россия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Офис ЛДПР откроется в Мелитополе Запорожской области в ближайшие дни, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.После принятия четырех новых регионов в состав России ЛДПР ведет активную работу по созданию региональных отделений на новых территориях, также сообщил Слуцкий.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220928/slutskiy-1819947005.html

запорожская область

донецкая народная республика

россия

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владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика, лдпр, россия