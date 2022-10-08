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На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол - РИА Новости, 08.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221008/shri-lanka-1822418915.html
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол - РИА Новости, 08.10.2022
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол
Вопрос об использовании российской национальной платежной системы "Мир" на Шри-Ланке еще обсуждается, в настоящее время его рассматривает центробанк страны,... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:26
2022-10-08T09:39
шри-ланка
в мире
джанита лиянаге
туризм
туризм
проблемы - туризм
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вопрос об использовании российской национальной платежной системы "Мир" на Шри-Ланке еще обсуждается, в настоящее время его рассматривает центробанк страны, сообщила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге."Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки. Но в то же время (российский) Национальный инвестиционно-промышленный банк должен наладить сотрудничество с People's Bank (второй крупнейший банк Шри-Ланки - ред.)", - сказала Лиянаге.Она добавила, что сотрудничество двух банков даст возможность россиянам использовать карты People's Bank на Шри-Ланке.Как также уточнили РИА Новости в посольстве, пока договор между банками не подписан, но, когда это случится и будут открыты взаимные счета, туристы смогут зачислять на них деньги в рублях, а, прилетев на Шри-Ланку, получать карты People's Bank и использовать их на острове.В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана рассказал в интервью РИА Новости, что начало работы карт "Мир" на Шри-Ланке возможно, центробанки двух стран обсуждают этот вопрос.
https://ria.ru/20221008/mir-1822411082.html
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шри-ланка, в мире, джанита лиянаге, туризм, проблемы - туризм
Шри-Ланка, В мире, Джанита Лиянаге, Туризм, Туризм, Проблемы - Туризм
09:26 08.10.2022 (обновлено: 09:39 08.10.2022)
 
На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол

Посол Шри-Ланки Лиянаге: вопрос об использовании карт "Мир" прорабатывают

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вопрос об использовании российской национальной платежной системы "Мир" на Шри-Ланке еще обсуждается, в настоящее время его рассматривает центробанк страны, сообщила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге.
"Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки. Но в то же время (российский) Национальный инвестиционно-промышленный банк должен наладить сотрудничество с People's Bank (второй крупнейший банк Шри-Ланки - ред.)", - сказала Лиянаге.
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Генконсульство в Стамбуле получает обращения из-за проблем с картами "Мир"
Она добавила, что сотрудничество двух банков даст возможность россиянам использовать карты People's Bank на Шри-Ланке.
Как также уточнили РИА Новости в посольстве, пока договор между банками не подписан, но, когда это случится и будут открыты взаимные счета, туристы смогут зачислять на них деньги в рублях, а, прилетев на Шри-Ланку, получать карты People's Bank и использовать их на острове.
В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана рассказал в интервью РИА Новости, что начало работы карт "Мир" на Шри-Ланке возможно, центробанки двух стран обсуждают этот вопрос.
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