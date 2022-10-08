https://ria.ru/20221008/shri-lanka-1822418915.html

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол - РИА Новости, 08.10.2022

На Шри-Ланке прорабатывают вопрос о работе карт "Мир" , заявила посол

Вопрос об использовании российской национальной платежной системы "Мир" на Шри-Ланке еще обсуждается, в настоящее время его рассматривает центробанк страны,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:26

2022-10-08T09:26

2022-10-08T09:39

шри-ланка

в мире

джанита лиянаге

туризм

туризм

проблемы - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808866_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9fd2c7f882235367a17652536fc75502.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вопрос об использовании российской национальной платежной системы "Мир" на Шри-Ланке еще обсуждается, в настоящее время его рассматривает центробанк страны, сообщила РИА Новости посол страны в Москве Джанита Лиянаге."Этот вопрос все еще обсуждается, нам нужно получить одобрение Центрального банка Шри-Ланки. Но в то же время (российский) Национальный инвестиционно-промышленный банк должен наладить сотрудничество с People's Bank (второй крупнейший банк Шри-Ланки - ред.)", - сказала Лиянаге.Она добавила, что сотрудничество двух банков даст возможность россиянам использовать карты People's Bank на Шри-Ланке.Как также уточнили РИА Новости в посольстве, пока договор между банками не подписан, но, когда это случится и будут открыты взаимные счета, туристы смогут зачислять на них деньги в рублях, а, прилетев на Шри-Ланку, получать карты People's Bank и использовать их на острове.В сентябре министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана рассказал в интервью РИА Новости, что начало работы карт "Мир" на Шри-Ланке возможно, центробанки двух стран обсуждают этот вопрос.

https://ria.ru/20221008/mir-1822411082.html

https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шри-ланка, в мире, джанита лиянаге, туризм, проблемы - туризм