https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822446434.html
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива - РИА Новости, 08.10.2022
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:30
2022-10-08T12:30
2022-10-08T14:10
михаил развожаев
севастополь
экономика
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.Он также пообещал, что никакого дефицита нет и не будет. Прокуратура будет пристально следить за уровнем цен и жестко пресекать попытки спекуляций, написал Развожаев.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
https://ria.ru/20221008/most-1822444431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, севастополь, экономика, чп на крымском мосту
Михаил Развожаев, Севастополь, Экономика, ЧП на Крымском мосту
12:30 08.10.2022 (обновлено: 14:10 08.10.2022)
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива
Губернатор Развожаев: в Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива