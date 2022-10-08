https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822446434.html

В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива

В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива - РИА Новости, 08.10.2022

В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива

Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:30

2022-10-08T12:30

2022-10-08T14:10

михаил развожаев

севастополь

экономика

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.Он также пообещал, что никакого дефицита нет и не будет. Прокуратура будет пристально следить за уровнем цен и жестко пресекать попытки спекуляций, написал Развожаев.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.

https://ria.ru/20221008/most-1822444431.html

севастополь

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил развожаев, севастополь, экономика, чп на крымском мосту