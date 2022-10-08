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В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива - РИА Новости, 08.10.2022
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В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива - РИА Новости, 08.10.2022
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива
Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:30
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михаил развожаев
севастополь
экономика
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.Он также пообещал, что никакого дефицита нет и не будет. Прокуратура будет пристально следить за уровнем цен и жестко пресекать попытки спекуляций, написал Развожаев.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
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михаил развожаев, севастополь, экономика, чп на крымском мосту
Михаил Развожаев, Севастополь, Экономика, ЧП на Крымском мосту
12:30 08.10.2022 (обновлено: 14:10 08.10.2022)
 
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива

Губернатор Развожаев: в Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе сняты, официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Он также пообещал, что никакого дефицита нет и не будет. Прокуратура будет пристально следить за уровнем цен и жестко пресекать попытки спекуляций, написал Развожаев.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
Данное ЧП нас точно не подкосит: Аксенов записал видеообращение после взрыва на Крымском мосту
Вчера, 12:20
Восстановление Крымского моста начнут после окончания следственных действий
 
Михаил РазвожаевСевастопольЭкономикаЧП на Крымском мосту
 
 
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