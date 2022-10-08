https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822433153.html

В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры

В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры - РИА Новости, 08.10.2022

В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры

Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:18

2022-10-08T11:18

2022-10-08T11:35

севастополь

чп на крымском мосту

происшествия

михаил развожаев

национальный антитеррористический комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570007857_0:187:2946:1844_1920x0_80_0_0_08222a2a101026cf0b4e5a6fe041bd44.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее он заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет."Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что также вводится ограничение на отпуск товаров бакалейной группы "в одни руки до трёх килограммов или трех пачек продуктов"."Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста", - добавил Развожаев.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/krym-1822432656.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, чп на крымском мосту, происшествия, михаил развожаев, национальный антитеррористический комитет рф