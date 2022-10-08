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В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры - РИА Новости, 08.10.2022
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В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры
В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры - РИА Новости, 08.10.2022
В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры
Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:18
2022-10-08T11:35
севастополь
чп на крымском мосту
происшествия
михаил развожаев
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее он заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет."Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Он отметил, что также вводится ограничение на отпуск товаров бакалейной группы "в одни руки до трёх килограммов или трех пачек продуктов"."Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста", - добавил Развожаев.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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севастополь, чп на крымском мосту, происшествия, михаил развожаев, национальный антитеррористический комитет рф
Севастополь, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Михаил Развожаев, Национальный антитеррористический комитет РФ
11:18 08.10.2022 (обновлено: 11:35 08.10.2022)
 
В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры

В Севастополе не будут отпускать бензин в канистры, чтобы не провоцировать ажиотаж

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник на автомобильной заправочной станции сети CRS в Крыму
Сотрудник на автомобильной заправочной станции сети CRS в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник на автомобильной заправочной станции сети CRS в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Ранее он заявил, что бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет.
"Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что также вводится ограничение на отпуск товаров бакалейной группы "в одни руки до трёх килограммов или трех пачек продуктов".
"Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории, уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста", - добавил Развожаев.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Очередь на автомобильной заправке в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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Минэнерго Крыма заявило о достаточном запасе бензина и дизтоплива
 
СевастопольЧП на Крымском мостуПроисшествияМихаил РазвожаевНациональный антитеррористический комитет РФ
 
 
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