https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822422122.html
Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах
Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах - РИА Новости, 08.10.2022
Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ЧП на Крымском мосту попросил всех туристов, планировавших выезд из Севастополя на материк, задержаться в городе РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:57
2022-10-08T09:57
2022-10-08T09:57
туризм
происшествия
михаил развожаев
севастополь
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ЧП на Крымском мосту попросил всех туристов, планировавших выезд из Севастополя на материк, задержаться в городе на сутки, которые им не надо будет оплачивать.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы. Также обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах, отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", - написал Развожаев своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221008/krym-1822421135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, михаил развожаев, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, туризм, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Михаил Развожаев, Севастополь, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Туризм, Новости - Туризм
Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах
Глава Севастополя попросил планировавших уехать туристов задержаться в гостиницах на сутки