https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822422122.html

Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах

Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах - РИА Новости, 08.10.2022

Глава Севастополя попросил туристов задержаться в гостиницах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ЧП на Крымском мосту попросил всех туристов, планировавших выезд из Севастополя на материк, задержаться в городе РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:57

2022-10-08T09:57

2022-10-08T09:57

туризм

происшествия

михаил развожаев

севастополь

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ЧП на Крымском мосту попросил всех туристов, планировавших выезд из Севастополя на материк, задержаться в городе на сутки, которые им не надо будет оплачивать.Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет."Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы. Также обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах, отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", - написал Развожаев своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221008/krym-1822421135.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, михаил развожаев, севастополь, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, туризм, новости - туризм