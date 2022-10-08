https://ria.ru/20221008/serbiya-1822454890.html

Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС

Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.10.2022

Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС

Страны Запада предложили Белграду ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в обмен на непротивление членству самопровозглашенной республики Косово в ООН, РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:28

2022-10-08T13:28

2022-10-08T15:19

в мире

александр вучич

косово

сербия

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евросоюз

оон

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БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада предложили Белграду ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в обмен на непротивление членству самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич."Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду. <...> Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН", — указал политик в обращении к гражданам.Ранее сообщалось о том, что представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагал допущение самопровозглашенного Косово в международные организации, но Вучич его отклонил.Он заявил, что ожидает в ближайшее время попыток провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить вопрос о членстве Косово в ООН.

https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html

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Дарья Буймова

в мире, александр вучич, косово, сербия, белград (город), совет европы, евросоюз, оон