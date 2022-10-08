https://ria.ru/20221008/serbiya-1822454890.html
Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС
Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.10.2022
Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС
Страны Запада предложили Белграду ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в обмен на непротивление членству самопровозглашенной республики Косово в ООН, РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:28
2022-10-08T13:28
2022-10-08T15:19
в мире
александр вучич
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БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада предложили Белграду ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в обмен на непротивление членству самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич."Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду. <...> Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН", — указал политик в обращении к гражданам.Ранее сообщалось о том, что представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагал допущение самопровозглашенного Косово в международные организации, но Вучич его отклонил.Он заявил, что ожидает в ближайшее время попыток провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить вопрос о членстве Косово в ООН.
https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, косово, сербия, белград (город), совет европы, евросоюз, оон
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, Белград (город), Совет Европы, Евросоюз, ООН
13:28 08.10.2022 (обновлено: 15:19 08.10.2022)
Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС
Глава Сербии Вучич: Белграду предложили вступление в ЕС взамен на прием Косово в ООН