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Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.10.2022
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Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС
Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС - РИА Новости, 08.10.2022
Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС
Страны Запада предложили Белграду ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в обмен на непротивление членству самопровозглашенной республики Косово в ООН, РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:28
2022-10-08T15:19
в мире
александр вучич
косово
сербия
белград (город)
совет европы
евросоюз
оон
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БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада предложили Белграду ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в обмен на непротивление членству самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич."Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду. &lt;...&gt; Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН", — указал политик в обращении к гражданам.Ранее сообщалось о том, что представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагал допущение самопровозглашенного Косово в международные организации, но Вучич его отклонил.Он заявил, что ожидает в ближайшее время попыток провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить вопрос о членстве Косово в ООН.
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в мире, александр вучич, косово, сербия, белград (город), совет европы, евросоюз, оон
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, Белград (город), Совет Европы, Евросоюз, ООН
13:28 08.10.2022 (обновлено: 15:19 08.10.2022)
 
Вучич рассказал о новом предложении Запада по вступлению в ЕС

Глава Сербии Вучич: Белграду предложили вступление в ЕС взамен на прием Косово в ООН

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Страны Запада предложили Белграду ускорение евроинтеграции и экономические выгоды в обмен на непротивление членству самопровозглашенной республики Косово в ООН, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Сербия за это, что не конкретизировано, но получила бы быстрое вступление в ЕС и, вероятно, значительную экономическую выгоду. <...> Я ответил, что для Сербии по конституции и не только по конституции неприемлемо, чтобы Косово стало членом ООН", — указал политик в обращении к гражданам.
Ранее сообщалось о том, что представители Германии и Франции доставили официальному Белграду проект документа, который предполагал допущение самопровозглашенного Косово в международные организации, но Вучич его отклонил.
Он заявил, что ожидает в ближайшее время попыток провести Приштину в Совет Европы, а затем поставить вопрос о членстве Косово в ООН.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:00
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
 
В миреАлександр ВучичКосовоСербияБелград (город)Совет ЕвропыЕвросоюзООН
 
 
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