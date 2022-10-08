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Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

Глава Минтранса РФ поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе проводить усиленный досмотр, передает его слова пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:40

2022-10-08T15:40

2022-10-08T16:03

чп на крымском мосту

министерство транспорта рф (минтранс россии)

виталий савельев

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Минтранса РФ поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе проводить усиленный досмотр, передает его слова пресс-служба министерства.В Минтрансе также отметили, что автомобильное движение по Крымскому мосту может быть возобновлено в субботу после 16:00 по московскому времени по одной полосе в реверсивном режиме, железнодорожное - после 20:00.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

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чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия