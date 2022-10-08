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Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту
Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту
Глава Минтранса РФ поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе проводить усиленный досмотр, передает его слова пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:40
2022-10-08T16:03
чп на крымском мосту
министерство транспорта рф (минтранс россии)
виталий савельев
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Минтранса РФ поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе проводить усиленный досмотр, передает его слова пресс-служба министерства.В Минтрансе также отметили, что автомобильное движение по Крымскому мосту может быть возобновлено в субботу после 16:00 по московскому времени по одной полосе в реверсивном режиме, железнодорожное - после 20:00.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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чп на крымском мосту, министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
ЧП на Крымском мосту, Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Виталий Савельев, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
15:40 08.10.2022 (обновлено: 16:03 08.10.2022)
 
Глава Минтранса поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

Глава Минтранса Савельев поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкМинистр транспорта России Виталий Савельев
Министр транспорта России Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр транспорта России Виталий Савельев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Минтранса РФ поручил усилить транспортную безопасность на Крымском мосту, в том числе проводить усиленный досмотр, передает его слова пресс-служба министерства.
"Глава Минтранса уточнил, что дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра", - отметили в пресс-службе.
В Минтрансе также отметили, что автомобильное движение по Крымскому мосту может быть возобновлено в субботу после 16:00 по московскому времени по одной полосе в реверсивном режиме, железнодорожное - после 20:00.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
Вертолет тушит пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:46
Взрыв на Крымском мосту
 
ЧП на Крымском мостуМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Виталий СавельевНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПроисшествия
 
 
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