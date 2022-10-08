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Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 09.10.2022
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Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии
Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 09.10.2022
Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии
Брюсселю все сложнее принимать новые антироссийские ограничения, сказала в беседе с британской Telegraph глава правительства Эстонии Кая Каллас. РИА Новости, 09.10.2022
2022-10-08T23:50
2022-10-09T00:28
кая каллас
россия
эстония
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Брюсселю все сложнее принимать новые антироссийские ограничения, сказала в беседе с британской Telegraph глава правительства Эстонии Кая Каллас.По словам премьера, "осталось не так много элементов", против чего можно было бы ввести санкции, и это является "проблемой".Кроме того, по ее словам, Евросоюзу все труднее сохранять единую позицию по данной теме.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций.
https://ria.ru/20221008/berlin-1822483036.html
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кая каллас, россия, эстония, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции
Кая Каллас, Россия, Эстония, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции
23:50 08.10.2022 (обновлено: 00:28 09.10.2022)
 
Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии

Премьер Эстонии Каллас: ЕС становится все труднее вводить новые санкции против России

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Брюсселю все сложнее принимать новые антироссийские ограничения, сказала в беседе с британской Telegraph глава правительства Эстонии Кая Каллас.
По словам премьера, "осталось не так много элементов", против чего можно было бы ввести санкции, и это является "проблемой".
Кроме того, по ее словам, Евросоюзу все труднее сохранять единую позицию по данной теме.
ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций.
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Кая КалласРоссияЭстонияУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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