https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822548879.html

Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии

Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 09.10.2022

Вводить санкции против России становится труднее, заявила премьер Эстонии

Брюсселю все сложнее принимать новые антироссийские ограничения, сказала в беседе с британской Telegraph глава правительства Эстонии Кая Каллас. РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-08T23:50

2022-10-08T23:50

2022-10-09T00:28

кая каллас

россия

эстония

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Брюсселю все сложнее принимать новые антироссийские ограничения, сказала в беседе с британской Telegraph глава правительства Эстонии Кая Каллас.По словам премьера, "осталось не так много элементов", против чего можно было бы ввести санкции, и это является "проблемой".Кроме того, по ее словам, Евросоюзу все труднее сохранять единую позицию по данной теме.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций.

https://ria.ru/20221008/berlin-1822483036.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кая каллас, россия, эстония, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции