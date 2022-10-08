https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822483558.html

На митинге в Вене потребовали отмены санкций против России

На митинге в Вене потребовали отмены санкций против России - РИА Новости, 08.10.2022

На митинге в Вене потребовали отмены санкций против России

Около двух тысяч человек в Вене приняли участие в митинге в центре города, они потребовали отмены санкций против России, сохранения военного и политического... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:12

2022-10-08T16:12

2022-10-08T17:47

в мире

александер ван дер беллен

австрия

вена

россия

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 8 окт — РИА Новости. Около двух тысяч человек в Вене приняли участие в митинге в центре города, они потребовали отмены санкций против России, сохранения военного и политического нейтралитета Австрии, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.Участники митинга держат плакаты "Нет поддержке разжигателям войны — ЕС, НАТО, США", "За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией", "Снизить цены на бензин, свет, газ, продукты", "Нет санкциям, высоким налогам, инфляции". Несколько человек держат российские и украинские флаги.Ораторы, выступающие на митинге, призвали собравшихся "осознанно голосовать" на выборах президента Австрии, которые состоятся 9 октября. По их словам, нынешние власти республики, в частности президент Александер Ван дер Беллен, "умеют только призывать нас затягивать ремень" и не могут предложить действенных мер для преодоления энергетического кризиса.

https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822213480.html

австрия

вена

россия

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Митинг в Вене за отмену санкций против России Митинг в Вене за отмену санкций против России 2022-10-08T16:12 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александер ван дер беллен, австрия, вена, россия, санкции в отношении россии