https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822453317.html
Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России
Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России - РИА Новости, 08.10.2022
Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России
Власти Сербии не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:14
2022-10-08T13:14
2022-10-08T17:56
александр вучич
сербия
россия
в мире
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БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Власти Сербии не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент Александр Вучич."Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии. <...> Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего другого. <...> В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было", — подчеркнул сербский лидер.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вучич, сербия, россия, в мире
Александр Вучич, Сербия, Россия, В мире
13:14 08.10.2022 (обновлено: 17:56 08.10.2022)
Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России
Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление