https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822453317.html

Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России

Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России - РИА Новости, 08.10.2022

Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России

Власти Сербии не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:14

2022-10-08T13:14

2022-10-08T17:56

александр вучич

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БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Власти Сербии не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент Александр Вучич."Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии. <...> Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего другого. <...> В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было", — подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20221008/oon-1822441291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр вучич, сербия, россия, в мире