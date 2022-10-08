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Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России - РИА Новости, 08.10.2022
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Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России
Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России - РИА Новости, 08.10.2022
Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России
Власти Сербии не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:14
2022-10-08T17:56
александр вучич
сербия
россия
в мире
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БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Власти Сербии не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент Александр Вучич."Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии. &lt;...&gt; Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего другого. &lt;...&gt; В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было", — подчеркнул сербский лидер.
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александр вучич, сербия, россия, в мире
Александр Вучич, Сербия, Россия, В мире
13:14 08.10.2022 (обновлено: 17:56 08.10.2022)
 
Вучич рассказал, до каких пор Сербия не будет вводить санкции против России

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России, пока сможет выдерживать давление

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 8 окт — РИА Новости. Власти Сербии не будут вводить санкции против России, пока смогут выдерживать внешнее давление и сносить сопутствующий ущерб, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Мы будем вести себя в соответствии с интересами Сербии. <...> Мы будем придерживаться такой позиции до тех пор, пока ущерб, который будет нанесен Сербии, не станет больше всего другого. <...> В данный момент у нас нет консенсуса по этому поводу. Я осторожен по вопросу перемены политики; возможно, будущее правительство примет другое решение, но до сих пор такого отношения не было", — подчеркнул сербский лидер.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:00
Вучич заявил, что Косово не вступит в ООН, пока он президент Сербии
 
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