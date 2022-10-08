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Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров
Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров
Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:15
2022-10-08T12:33
россия
в мире
экономика
сергей лавров
китай
индия
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Никакие ограничительные меры не мешают этим объективным процессам, отражающим современные реалии", - заявил министр в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя угрозы Запада и их влияние на сотрудничество РФ с другими странами."К примеру, наш товарооборот с Китаем за 8 месяцев (текущего года - ред.) вырос почти на треть, а с Индией за шесть месяцев – на 120%", - сказал Лавров.По его словам, этот рост обусловлен не только растущими ценами на сырьевую составляющую нашего экспорта, но и расширением номенклатуры торгуемой продукции.Лавров отметил, что экономическое сотрудничество с незападными государствами выстраивается на основе правил Всемирной торговой организации, которые предоставляют России "определенный набор преимуществ в области внешней торговли".
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822446582.html
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россия, в мире, экономика, сергей лавров, китай, индия
Россия, В мире, Экономика, Сергей Лавров, Китай, Индия
12:15 08.10.2022 (обновлено: 12:33 08.10.2022)
 
Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: санкции не мешают развитию сотрудничества с другими странами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Никакие ограничительные меры не мешают этим объективным процессам, отражающим современные реалии", - заявил министр в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя угрозы Запада и их влияние на сотрудничество РФ с другими странами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:31
Россия помогает Латинской Америке в вопросах безопасности, заявил Лавров
"К примеру, наш товарооборот с Китаем за 8 месяцев (текущего года - ред.) вырос почти на треть, а с Индией за шесть месяцев – на 120%", - сказал Лавров.
По его словам, этот рост обусловлен не только растущими ценами на сырьевую составляющую нашего экспорта, но и расширением номенклатуры торгуемой продукции.
"И это вполне естественно – многие зарубежные экономоператоры из дружественных стран стремятся заместить ниши, образовавшиеся после выхода западных компаний с российского рынка", - добавил министр.
Лавров отметил, что экономическое сотрудничество с незападными государствами выстраивается на основе правил Всемирной торговой организации, которые предоставляют России "определенный набор преимуществ в области внешней торговли".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:23
Отношения России с государствами АТР активизировались, заявил Лавров
 
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