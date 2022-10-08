https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822443602.html

Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров

Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров

Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:15

2022-10-08T12:15

2022-10-08T12:33

россия

в мире

экономика

сергей лавров

китай

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776753163_0:0:2716:1527_1920x0_80_0_0_acc9aeed88f291ee00e7353bbe5b884e.jpg

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Никакие ограничительные меры не мешают этим объективным процессам, отражающим современные реалии", - заявил министр в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя угрозы Запада и их влияние на сотрудничество РФ с другими странами."К примеру, наш товарооборот с Китаем за 8 месяцев (текущего года - ред.) вырос почти на треть, а с Индией за шесть месяцев – на 120%", - сказал Лавров.По его словам, этот рост обусловлен не только растущими ценами на сырьевую составляющую нашего экспорта, но и расширением номенклатуры торгуемой продукции.Лавров отметил, что экономическое сотрудничество с незападными государствами выстраивается на основе правил Всемирной торговой организации, которые предоставляют России "определенный набор преимуществ в области внешней торговли".

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822446582.html

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822445088.html

россия

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, экономика, сергей лавров, китай, индия