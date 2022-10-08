https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822443602.html
Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров
Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров
Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:15
2022-10-08T12:15
2022-10-08T12:33
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экономика
сергей лавров
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Никакие ограничительные меры не мешают этим объективным процессам, отражающим современные реалии", - заявил министр в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя угрозы Запада и их влияние на сотрудничество РФ с другими странами."К примеру, наш товарооборот с Китаем за 8 месяцев (текущего года - ред.) вырос почти на треть, а с Индией за шесть месяцев – на 120%", - сказал Лавров.По его словам, этот рост обусловлен не только растущими ценами на сырьевую составляющую нашего экспорта, но и расширением номенклатуры торгуемой продукции.Лавров отметил, что экономическое сотрудничество с незападными государствами выстраивается на основе правил Всемирной торговой организации, которые предоставляют России "определенный набор преимуществ в области внешней торговли".
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822446582.html
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822445088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, экономика, сергей лавров, китай, индия
Россия, В мире, Экономика, Сергей Лавров, Китай, Индия
12:15 08.10.2022 (обновлено: 12:33 08.10.2022)
Санкции не мешают сотрудничеству с другими странами, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: санкции не мешают развитию сотрудничества с другими странами
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.
Товарооборот России с Китаем и Индией растет, это связано не только с растущими ценами на сырье, но и с расширением номенклатуры товаров, заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Никакие ограничительные меры не мешают этим объективным процессам, отражающим современные реалии", - заявил министр в интервью газете "Аргументы и факты", комментируя угрозы Запада и их влияние на сотрудничество РФ с другими странами.
"К примеру, наш товарооборот с Китаем за 8 месяцев (текущего года - ред.) вырос почти на треть, а с Индией за шесть месяцев – на 120%", - сказал Лавров.
По его словам, этот рост обусловлен не только растущими ценами на сырьевую составляющую нашего экспорта, но и расширением номенклатуры торгуемой продукции.
"И это вполне естественно – многие зарубежные экономоператоры из дружественных стран стремятся заместить ниши, образовавшиеся после выхода западных компаний с российского рынка", - добавил министр.
Лавров отметил, что экономическое сотрудничество с незападными государствами выстраивается на основе правил Всемирной торговой организации, которые предоставляют России "определенный набор преимуществ в области внешней торговли".