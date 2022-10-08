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Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров
Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров
Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что Москва пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но терпение Москвы не... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:06
2022-10-08T12:06
сергей лавров
барак обама
вашингтон (штат)
москва
россия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что Москва пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но терпение Москвы не безгранично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится"."Все то, что хотели спровоцировать у нас, начинает случаться у них дома. В ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов. Политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов. Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков", - заметил министр."Мы уже привыкли к тому, что страны Запада постоянно готовят какие-то антироссийские меры. Когда повода нет, в Вашингтоне его обязательно придумают, а все остальные просто следуют в заданном американцами фарватере. Так что референдумы на освобожденных территориях используются лишь в качестве очередного предлога для усиления давления на нашу страну. Мы, в общем-то, и не ждали, что будет по-другому", - добавил министр.
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сергей лавров, барак обама, вашингтон (штат), москва, россия, в мире, санкции в отношении россии
Сергей Лавров, Барак Обама, Вашингтон (штат), Москва, Россия, В мире, Санкции в отношении России
12:06 08.10.2022
 
Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров

Глава МИД Лавров о санкциях: терпение России не безгранично

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что Москва пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но терпение Москвы не безгранично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится".
"Все то, что хотели спровоцировать у нас, начинает случаться у них дома. В ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов. Политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов. Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков", - заметил министр.
"Мы уже привыкли к тому, что страны Запада постоянно готовят какие-то антироссийские меры. Когда повода нет, в Вашингтоне его обязательно придумают, а все остальные просто следуют в заданном американцами фарватере. Так что референдумы на освобожденных территориях используются лишь в качестве очередного предлога для усиления давления на нашу страну. Мы, в общем-то, и не ждали, что будет по-другому", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:03
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров
 
Сергей ЛавровБарак ОбамаВашингтон (штат)МоскваРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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