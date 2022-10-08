https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822442129.html

Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров

Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Россия пока сдержанно отвечает на экономическую агрессию, заявил Лавров

Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что Москва пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но терпение Москвы не... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:06

2022-10-08T12:06

2022-10-08T12:06

сергей лавров

барак обама

вашингтон (штат)

москва

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что Москва пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии, но терпение Москвы не безгранично, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Разумеется, у нас есть все возможности, чтобы защитить свои национальные интересы. При необходимости задействуем их в полную силу. Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, "разорвать российскую экономику в клочья, как это страстно желал еще Барак Обама, не получилось и не получится"."Все то, что хотели спровоцировать у нас, начинает случаться у них дома. В ряде европейских стран наблюдается резкий рост цен, падение доходов, дефицит энергоресурсов. Политологи заговорили о нарастании угрозы социальных взрывов. Привычные блага цивилизации превращаются для европейцев в привилегию. Вот цена, которую рядовые граждане платят за русофобию своих политиков", - заметил министр."Мы уже привыкли к тому, что страны Запада постоянно готовят какие-то антироссийские меры. Когда повода нет, в Вашингтоне его обязательно придумают, а все остальные просто следуют в заданном американцами фарватере. Так что референдумы на освобожденных территориях используются лишь в качестве очередного предлога для усиления давления на нашу страну. Мы, в общем-то, и не ждали, что будет по-другому", - добавил министр.

https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822441578.html

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Варвара Скокшина

сергей лавров, барак обама, вашингтон (штат), москва, россия, в мире, санкции в отношении россии