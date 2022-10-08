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Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров
Москва учитывает угрозу вторичных санкций США при сотрудничестве с другими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:03
2022-10-08T12:03
сергей лавров
россия
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Москва учитывает угрозу вторичных санкций США при сотрудничестве с другими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Разумеется, угрозы вторичных санкций со стороны США учитываются нами на всех этапах работы с конструктивно настроенными зарубежными партнерами", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".По словам министра, Москва выстраивает сотрудничество с другими странами исходя из обоюдных интересов и взаимной выгоды.
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сергей лавров, россия, москва, сша, в мире
Сергей Лавров, Россия, Москва, США, В мире
12:03 08.10.2022
 
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров

Лавров: Россия учитывает угрозу вторичных санкций США при работе с другими странами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Москва учитывает угрозу вторичных санкций США при сотрудничестве с другими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Разумеется, угрозы вторичных санкций со стороны США учитываются нами на всех этапах работы с конструктивно настроенными зарубежными партнерами", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
По словам министра, Москва выстраивает сотрудничество с другими странами исходя из обоюдных интересов и взаимной выгоды.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 10:23В мире
Япония ввела новые санкции в отношении физлиц и компаний из РФ
 
Сергей ЛавровРоссияМоскваСШАВ мире
 
 
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