https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822441578.html

Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров

Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров

Москва учитывает угрозу вторичных санкций США при сотрудничестве с другими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:03

2022-10-08T12:03

2022-10-08T12:03

сергей лавров

россия

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Москва учитывает угрозу вторичных санкций США при сотрудничестве с другими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Разумеется, угрозы вторичных санкций со стороны США учитываются нами на всех этапах работы с конструктивно настроенными зарубежными партнерами", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".По словам министра, Москва выстраивает сотрудничество с другими странами исходя из обоюдных интересов и взаимной выгоды.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/yaponiya-1822150520.html

россия

москва

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей лавров, россия, москва, сша, в мире