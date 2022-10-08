https://ria.ru/20221008/sanktsii-1822441578.html
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров
Москва учитывает угрозу вторичных санкций США при сотрудничестве с другими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:03
2022-10-08T12:03
2022-10-08T12:03
сергей лавров
россия
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Москва учитывает угрозу вторичных санкций США при сотрудничестве с другими странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Разумеется, угрозы вторичных санкций со стороны США учитываются нами на всех этапах работы с конструктивно настроенными зарубежными партнерами", - сказал Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".По словам министра, Москва выстраивает сотрудничество с другими странами исходя из обоюдных интересов и взаимной выгоды.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, москва, сша, в мире
Сергей Лавров, Россия, Москва, США, В мире
Россия учитывает угрозу вторичных санкций США, заявил Лавров
Лавров: Россия учитывает угрозу вторичных санкций США при работе с другими странами