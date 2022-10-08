https://ria.ru/20221008/rossiya-1822492664.html

Bloomberg: удар Запада по России потрясет мир

Bloomberg: удар Запада по России потрясет мир - РИА Новости, 09.10.2022

Bloomberg: удар Запада по России потрясет мир

Возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии, пишет... РИА Новости, 09.10.2022

2022-10-08T17:06

2022-10-08T17:06

2022-10-09T04:19

политика

россия

санкции в отношении россии

glencore international

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии, пишет обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.Как отмечается в статье, решения LME имеют далекоидущие последствия для ценообразования и торговли металлами на планете.На Россию приходится около девяти процентов всех запасов никеля, пять процентов алюминия и четыре — меди. Когда агентство Bloomberg на прошлой неделе впервые сообщило о планах Лондонской биржи наложить санкции на российскую индустрию, цены на алюминий моментально подскочили на 8,5 процента.По словам автора, если ограничительные меры примут, они станут головной болью для таких компаний, как швейцарская Glencore Plc., у которой есть крупный многолетний контракт с "Русалом".Фарчи уточнил, что запрет на поставки отрежет ключевых производителей от глобального рынка. Решение еще не принято, но в четверг началось обсуждение этого вопроса.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели многочисленные санкции против Москвы. Разрыв деловых связей с Россией обернулся для США, Великобритании и Евросоюза головной болью — спровоцировал рост стоимости жизни, высокую инфляцию и топливный кризис.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, санкции в отношении россии, glencore international