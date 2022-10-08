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Умер народный артист Иван Ромашко
Умер народный артист Иван Ромашко - РИА Новости, 08.10.2022
Умер народный артист Иван Ромашко
Актер театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T05:42
2022-10-08T05:42
2022-10-08T05:45
культура
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Актер театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра."Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого "советского" периода, где бы ни блистал артист", - говорится в некрологе.Наиболее значимые роли Ромашко: Василий Теркин в одноименной героической комедии (1975 год), Дед Захар в музыкальной комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).Артист родился в 1929 году в Алтайском крае, в 1955-м окончил музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории. В 2000 году Ромашко был награжден Орденом Почета, в 2009-м он стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска".
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Культура, Россия, Новосибирск
05:42 08.10.2022 (обновлено: 05:45 08.10.2022)
Умер народный артист Иван Ромашко
Народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске на 93-м году жизни
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.
Актер театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске в возрасте 92 лет, сообщается
на сайте Новосибирского музыкального театра.
"Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого "советского" периода, где бы ни блистал артист", - говорится в некрологе.
Наиболее значимые роли Ромашко: Василий Теркин в одноименной героической комедии (1975 год), Дед Захар в музыкальной комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).
Артист родился в 1929 году в Алтайском крае, в 1955-м окончил музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории. В 2000 году Ромашко был награжден Орденом Почета, в 2009-м он стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска".