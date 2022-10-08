https://ria.ru/20221008/romashko-1822405890.html

Умер народный артист Иван Ромашко

Умер народный артист Иван Ромашко - РИА Новости, 08.10.2022

Умер народный артист Иван Ромашко

Актер театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T05:42

2022-10-08T05:42

2022-10-08T05:45

культура

россия

новосибирск

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Актер театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко умер в Новосибирске в возрасте 92 лет, сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра."Более ста ролей сыграно Иваном Андреевичем за эти годы, нет ни одной классической оперетты или музыкальной комедии так называемого "советского" периода, где бы ни блистал артист", - говорится в некрологе.Наиболее значимые роли Ромашко: Василий Теркин в одноименной героической комедии (1975 год), Дед Захар в музыкальной комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).Артист родился в 1929 году в Алтайском крае, в 1955-м окончил музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории. В 2000 году Ромашко был награжден Орденом Почета, в 2009-м он стал лауреатом Национальной театральной премии "Золотая Маска".

https://ria.ru/20220923/rezhisser-1818992572.html

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