https://ria.ru/20221008/rim-1822478433.html

В Риме начался многотысячный митинг

В Риме начался многотысячный митинг - РИА Новости, 08.10.2022

В Риме начался многотысячный митинг

Крупнейший национальный профсоюз - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) - проводит в субботу шествие и митинг в центре Рима, передает корреспондент... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:40

2022-10-08T15:40

2022-10-08T15:57

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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Крупнейший национальный профсоюз - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) - проводит в субботу шествие и митинг в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие под лозунгом "Италия и Европа, слушайте мир труда" приурочена к годовщине беспорядков, в ходе которые участники манифестации, противники так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов), вступили в столкновения с полицией и разгромили здание CGIL. Активное участие в незаконных действиях приняли представители ультраправых.По оценкам организаторов, в нынешнем шествии примут участие около 10 тысяч человек. Примечателен маршрут колонны – демонстранты пройдут от площади Пьяцца-Репубблика до Пьяцца-дель-Пополо через Испанскую лестницу. Обычно римские демонстрации согласуются с обходом мест притяжения туристов и с минимальными последствиями для городского транспорта.На Пьяцца-дель-Пополо представители профсоюзом проведут митинг, заключительное слово на котором возьмет генеральный секретарь Cgil Маурицио Ландини.CGIL вместе с другими ассоциациями трудящихся и международными профсоюзами обратились к правительству Италии и европейским правительствам с требованием вернуть в центр политической повестки социальную справедливость и работу. Будущему правительству Всеобщая итальянская конфедерация труда выдвигает список из 10 предложений, среди которых есть повышение заработной платы и пенсий; введение минимальной оплаты труда, сохранения "гражданского дохода" как универсальной меры борьбы с бедностью а также охрана труда и обеспечение безопасности на рабочих местах.Участники демонстрации держат баннеры и транспаранты против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов. Также много лозунгов антифашистского и пацифистского характера. По свидетельству корреспондента, число протестующих отвечает ожиданиям организаторов: люди идут от Пьяцца-Репубблика плотным потоком в профсоюзных красных цветах.

https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html

https://ria.ru/20221008/protest-1822456871.html

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Митинг профсоюзов в Риме против роста электроэнергии Митинг профсоюзов в Риме против роста электроэнергии 2022-10-08T15:40 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рим, европа, италия