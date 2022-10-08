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В Риме начался многотысячный митинг - РИА Новости, 08.10.2022
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В Риме начался многотысячный митинг
В Риме начался многотысячный митинг - РИА Новости, 08.10.2022
В Риме начался многотысячный митинг
Крупнейший национальный профсоюз - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) - проводит в субботу шествие и митинг в центре Рима, передает корреспондент... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:40
2022-10-08T15:57
в мире
рим
европа
италия
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РИМ, 8 окт – РИА Новости. Крупнейший национальный профсоюз - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) - проводит в субботу шествие и митинг в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие под лозунгом "Италия и Европа, слушайте мир труда" приурочена к годовщине беспорядков, в ходе которые участники манифестации, противники так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов), вступили в столкновения с полицией и разгромили здание CGIL. Активное участие в незаконных действиях приняли представители ультраправых.По оценкам организаторов, в нынешнем шествии примут участие около 10 тысяч человек. Примечателен маршрут колонны – демонстранты пройдут от площади Пьяцца-Репубблика до Пьяцца-дель-Пополо через Испанскую лестницу. Обычно римские демонстрации согласуются с обходом мест притяжения туристов и с минимальными последствиями для городского транспорта.На Пьяцца-дель-Пополо представители профсоюзом проведут митинг, заключительное слово на котором возьмет генеральный секретарь Cgil Маурицио Ландини.CGIL вместе с другими ассоциациями трудящихся и международными профсоюзами обратились к правительству Италии и европейским правительствам с требованием вернуть в центр политической повестки социальную справедливость и работу. Будущему правительству Всеобщая итальянская конфедерация труда выдвигает список из 10 предложений, среди которых есть повышение заработной платы и пенсий; введение минимальной оплаты труда, сохранения "гражданского дохода" как универсальной меры борьбы с бедностью а также охрана труда и обеспечение безопасности на рабочих местах.Участники демонстрации держат баннеры и транспаранты против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов. Также много лозунгов антифашистского и пацифистского характера. По свидетельству корреспондента, число протестующих отвечает ожиданиям организаторов: люди идут от Пьяцца-Репубблика плотным потоком в профсоюзных красных цветах.
https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html
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Митинг профсоюзов в Риме против роста электроэнергии
Митинг профсоюзов в Риме против роста электроэнергии
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в мире, рим, европа, италия
В мире, Рим, Европа, Италия
15:40 08.10.2022 (обновлено: 15:57 08.10.2022)
 
В Риме начался многотысячный митинг

Крупнейший итальянский профсоюз проводит шествие и митинг в центре Рима

Читать ria.ru в
РИМ, 8 окт – РИА Новости. Крупнейший национальный профсоюз - Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL) - проводит в субботу шествие и митинг в центре Рима, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие под лозунгом "Италия и Европа, слушайте мир труда" приурочена к годовщине беспорядков, в ходе которые участники манифестации, противники так называемых green pass (электронных COVID-сертификатов), вступили в столкновения с полицией и разгромили здание CGIL. Активное участие в незаконных действиях приняли представители ультраправых.
Участники акции протеста, организованной профсоюзом Всеобщая конфедерация труда (CGT), около НПЗ ExxonMobil в Гавре, Франция - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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По оценкам организаторов, в нынешнем шествии примут участие около 10 тысяч человек. Примечателен маршрут колонны – демонстранты пройдут от площади Пьяцца-Репубблика до Пьяцца-дель-Пополо через Испанскую лестницу. Обычно римские демонстрации согласуются с обходом мест притяжения туристов и с минимальными последствиями для городского транспорта.
На Пьяцца-дель-Пополо представители профсоюзом проведут митинг, заключительное слово на котором возьмет генеральный секретарь Cgil Маурицио Ландини.
© РИА НовостиУчастники акции протеста против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов в Риме, Италия. Кадр из видео
Участники акции протеста против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов в Риме, Италия. Кадр из видео
© РИА Новости
Участники акции протеста против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов в Риме, Италия. Кадр из видео
CGIL вместе с другими ассоциациями трудящихся и международными профсоюзами обратились к правительству Италии и европейским правительствам с требованием вернуть в центр политической повестки социальную справедливость и работу. Будущему правительству Всеобщая итальянская конфедерация труда выдвигает список из 10 предложений, среди которых есть повышение заработной платы и пенсий; введение минимальной оплаты труда, сохранения "гражданского дохода" как универсальной меры борьбы с бедностью а также охрана труда и обеспечение безопасности на рабочих местах.
Участники демонстрации держат баннеры и транспаранты против повышения стоимости жизни, инфляции и роста энерготарифов. Также много лозунгов антифашистского и пацифистского характера. По свидетельству корреспондента, число протестующих отвечает ожиданиям организаторов: люди идут от Пьяцца-Репубблика плотным потоком в профсоюзных красных цветах.
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Вчера, 13:38
В Бельгии проходят акции против энергетической компании TotalEnergies
 
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