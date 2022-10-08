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Лавров: Россия уверена в правоте своих действий по признанию референдумов - РИА Новости, 08.10.2022
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Лавров: Россия уверена в правоте своих действий по признанию референдумов
Лавров: Россия уверена в правоте своих действий по признанию референдумов - РИА Новости, 08.10.2022
Лавров: Россия уверена в правоте своих действий по признанию референдумов
Вопрос соответствия референдумов конституции и законодательству Украины не влияет на их квалификацию по международному праву, Россия абсолютно уверена в правоте РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:28
2022-10-08T12:28
сергей лавров
владимир путин
украина
россия
донецкая народная республика
оон
в мире
референдум в донбассе
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вопрос соответствия референдумов конституции и законодательству Украины не влияет на их квалификацию по международному праву, Россия абсолютно уверена в правоте своего дела и обоснованности предпринимаемых шагов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вопрос о соответствии референдумов Конституции и законодательству Украины не влияет на их квалификацию по международному праву. Вспомним решение Международного суда ООН по Косово 2010 года. Согласно ему, при реализации права на самоопределение та или иная территория не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Таким образом, прецедент был создан", - рассказал он в интервью газете "Аргументы и факты".По словам министра, "нужно учитывать и то, что первые референдумы о независимости ДНР и ЛНР провели сразу после переворота в Киеве и последовавших репрессий в отношении их жителей"."Вспомните, что тогда на Украине усилили зажим прав и свобод национальных меньшинств, стали активно вытеснять русский язык из всех сфер жизни, преследовать русских активистов, устранять оппонентов власти, давить на прихожан канонической православной церкви. Затем, после достижения в феврале 2015 года Минских соглашений, на протяжении восьми лет вопрос о международном признании независимости республик не поднимался", - сказал министр. - Выполни Украина свои обязательства по "Комплексу мер", можно было бы говорить о наличии в ДНР и ЛНР условий для реализации права на самоопределение в рамках государства, в составе которого они на тот момент находились". Лавров заметил, что Киев саботировал минские соглашения. "И не только саботировал, а еще и взял курс на силовое подавление Донбасса", - напомнил глава российской дипломатии."При попустительстве Запада режим установил блокаду Донбасса, прекратил выплату пенсий и социальных пособий, сделал невозможным нормальное ведение хозяйственной деятельности, препятствовал поставкам гуманитарной помощи. Все это создавало невыносимые условия жизни населения. И, конечно, они были несовместимы с реализацией права на самоопределение дончан и луганчан внутри одной страны с Киевом", - подчеркнул министр. "Равным образом и население Запорожской и Херсонской областей оказалось лишено любых перспектив самоопределения внутри Украины в результате развязанной Киевом военной кампании (включая беспорядочные ракетные обстрелы жилых районов, разрушение гражданской инфраструктуры и т.п.)", - заметил Лавров."Мы абсолютно уверены в правоте нашего дела и обоснованности предпринимаемых шагов. Наши оценки и аргументы, которыми продолжим делиться с международными партнерами, вполне очевидны, и многие из наших собеседников их разделяют", - заключил он.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822442562.html
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луганская народная республика
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сергей лавров, владимир путин, украина, россия, донецкая народная республика, оон, в мире, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, ООН, В мире, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
12:28 08.10.2022
 
Лавров: Россия уверена в правоте своих действий по признанию референдумов

Глава МИД Лавров: Россия в контексте референдумов абсолютно уверена в правоте своего дела

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вопрос соответствия референдумов конституции и законодательству Украины не влияет на их квалификацию по международному праву, Россия абсолютно уверена в правоте своего дела и обоснованности предпринимаемых шагов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вопрос о соответствии референдумов Конституции и законодательству Украины не влияет на их квалификацию по международному праву. Вспомним решение Международного суда ООН по Косово 2010 года. Согласно ему, при реализации права на самоопределение та или иная территория не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны. Таким образом, прецедент был создан", - рассказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 12:08
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров
По словам министра, "нужно учитывать и то, что первые референдумы о независимости ДНР и ЛНР провели сразу после переворота в Киеве и последовавших репрессий в отношении их жителей".
"Вспомните, что тогда на Украине усилили зажим прав и свобод национальных меньшинств, стали активно вытеснять русский язык из всех сфер жизни, преследовать русских активистов, устранять оппонентов власти, давить на прихожан канонической православной церкви. Затем, после достижения в феврале 2015 года Минских соглашений, на протяжении восьми лет вопрос о международном признании независимости республик не поднимался", - сказал министр. - Выполни Украина свои обязательства по "Комплексу мер", можно было бы говорить о наличии в ДНР и ЛНР условий для реализации права на самоопределение в рамках государства, в составе которого они на тот момент находились". Лавров заметил, что Киев саботировал минские соглашения. "И не только саботировал, а еще и взял курс на силовое подавление Донбасса", - напомнил глава российской дипломатии.
"При попустительстве Запада режим установил блокаду Донбасса, прекратил выплату пенсий и социальных пособий, сделал невозможным нормальное ведение хозяйственной деятельности, препятствовал поставкам гуманитарной помощи. Все это создавало невыносимые условия жизни населения. И, конечно, они были несовместимы с реализацией права на самоопределение дончан и луганчан внутри одной страны с Киевом", - подчеркнул министр. "Равным образом и население Запорожской и Херсонской областей оказалось лишено любых перспектив самоопределения внутри Украины в результате развязанной Киевом военной кампании (включая беспорядочные ракетные обстрелы жилых районов, разрушение гражданской инфраструктуры и т.п.)", - заметил Лавров.
"Мы абсолютно уверены в правоте нашего дела и обоснованности предпринимаемых шагов. Наши оценки и аргументы, которыми продолжим делиться с международными партнерами, вполне очевидны, и многие из наших собеседников их разделяют", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 10:35
МИД раскритиковал заявление генсека ООН по референдумам
 
Сергей ЛавровВладимир ПутинУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаООНВ миреРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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