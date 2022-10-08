Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Москва не будет торопить партнеров с вопросом признания референдумов
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская сторона не будет торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С момента проведения референдумов и оглашения их результатов прошло мало времени. Нашим зарубежным партнерам потребуется время для осознания новых геополитических реалий. Никого торопить мы не будем", - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты". Таким образом министр ответил на вопрос, насколько для России важно, чтобы итоги голосования в указанных регионах были признаны другими странами и может ли это быть предметом дипломатических переговоров.
При этом Лавров указал, что для Москвы является приоритетом реализация "результатов свободного волеизъявления жителей освобожденных территорий в соответствии с основополагающими нормами международного права, прежде всего правом народов на самоопределение".
"Здесь важно понимать вот что: вопрос о соотношении права на самоопределение и принципа территориальной целостности после многолетних дебатов был решен в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года. В ней подтверждается нерушимость территориальной целостности или политического единства государств при условии, что они имеют правительства, представляющие весь народ, проживающий на данной территории", - пояснил Лавров.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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