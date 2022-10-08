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Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров
Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров
Российская сторона не будет торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:11
2022-10-08T12:11
в мире
сергей лавров
владимир путин
москва
россия
донецкая народная республика
оон
референдум в донбассе
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская сторона не будет торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."С момента проведения референдумов и оглашения их результатов прошло мало времени. Нашим зарубежным партнерам потребуется время для осознания новых геополитических реалий. Никого торопить мы не будем", - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты". Таким образом министр ответил на вопрос, насколько для России важно, чтобы итоги голосования в указанных регионах были признаны другими странами и может ли это быть предметом дипломатических переговоров.При этом Лавров указал, что для Москвы является приоритетом реализация "результатов свободного волеизъявления жителей освобожденных территорий в соответствии с основополагающими нормами международного права, прежде всего правом народов на самоопределение"."Мы знаем, каким жесточайшим притеснениям киевский режим подвергал русское и русскоязычное население после переворота 2014 года Очевидно, что власти в Киеве не представляют жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской области", -напомнил министр.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221006/mishustin-1821928394.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, москва, россия, донецкая народная республика, оон, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, ООН, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
12:11 08.10.2022
 
Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Москва не будет торопить партнеров с вопросом признания референдумов

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская сторона не будет торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С момента проведения референдумов и оглашения их результатов прошло мало времени. Нашим зарубежным партнерам потребуется время для осознания новых геополитических реалий. Никого торопить мы не будем", - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты". Таким образом министр ответил на вопрос, насколько для России важно, чтобы итоги голосования в указанных регионах были признаны другими странами и может ли это быть предметом дипломатических переговоров.
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При этом Лавров указал, что для Москвы является приоритетом реализация "результатов свободного волеизъявления жителей освобожденных территорий в соответствии с основополагающими нормами международного права, прежде всего правом народов на самоопределение".
"Здесь важно понимать вот что: вопрос о соотношении права на самоопределение и принципа территориальной целостности после многолетних дебатов был решен в Декларации ООН о принципах международного права 1970 года. В ней подтверждается нерушимость территориальной целостности или политического единства государств при условии, что они имеют правительства, представляющие весь народ, проживающий на данной территории", - пояснил Лавров.
"Мы знаем, каким жесточайшим притеснениям киевский режим подвергал русское и русскоязычное население после переворота 2014 года Очевидно, что власти в Киеве не представляют жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской области", -напомнил министр.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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В миреСергей ЛавровВладимир ПутинМоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаООНРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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