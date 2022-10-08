https://ria.ru/20221008/referendumy-1822443159.html

Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров

Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Москва не будет торопить партнеров с признанием референдумов, заявил Лавров

Российская сторона не будет торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:11

2022-10-08T12:11

2022-10-08T12:11

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российская сторона не будет торопить зарубежных партнеров с вопросом признания результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."С момента проведения референдумов и оглашения их результатов прошло мало времени. Нашим зарубежным партнерам потребуется время для осознания новых геополитических реалий. Никого торопить мы не будем", - заявил он в интервью газете "Аргументы и факты". Таким образом министр ответил на вопрос, насколько для России важно, чтобы итоги голосования в указанных регионах были признаны другими странами и может ли это быть предметом дипломатических переговоров.При этом Лавров указал, что для Москвы является приоритетом реализация "результатов свободного волеизъявления жителей освобожденных территорий в соответствии с основополагающими нормами международного права, прежде всего правом народов на самоопределение"."Мы знаем, каким жесточайшим притеснениям киевский режим подвергал русское и русскоязычное население после переворота 2014 года Очевидно, что власти в Киеве не представляют жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской области", -напомнил министр.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221006/mishustin-1821928394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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