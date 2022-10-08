https://ria.ru/20221008/rakety-1822537262.html

КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле

КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле - РИА Новости, 08.10.2022

КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле

КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:15

2022-10-08T21:15

2022-10-08T21:17

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

сша

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.В сообщении агентства говорится, что ракеты были выпущены из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.Ранее Ренхап передавал, что КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.Северная Корея проводит с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.

https://ria.ru/20221004/vstrech-1821564198.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

сша

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, сша