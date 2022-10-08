https://ria.ru/20221008/rakety-1822537262.html
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле - РИА Новости, 08.10.2022
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:15
2022-10-08T21:15
2022-10-08T21:17
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.В сообщении агентства говорится, что ракеты были выпущены из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.Ранее Ренхап передавал, что КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.Северная Корея проводит с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.
https://ria.ru/20221004/vstrech-1821564198.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, сша
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Японское море, США
21:15 08.10.2022 (обновлено: 21:17 08.10.2022)
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле
В Сеуле уточнили, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности