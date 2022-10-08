Рейтинг@Mail.ru
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/rakety-1822537262.html
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле - РИА Новости, 08.10.2022
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:15
2022-10-08T21:17
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e3ae3e82b10a4442f33dcd0fa07127c.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.В сообщении агентства говорится, что ракеты были выпущены из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.Ранее Ренхап передавал, что КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.Северная Корея проводит с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.
https://ria.ru/20221004/vstrech-1821564198.html
кндр (северная корея)
южная корея
японское море
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810171783_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_9feb511ce58313b3e67d964246248450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), южная корея, японское море, сша
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Японское море, США
21:15 08.10.2022 (обновлено: 21:17 08.10.2022)
 
КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, уточнили в Сеуле

В Сеуле уточнили, что КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности

© AP Photo / Lee Jin-manТрансляция кадров запуска баллистической ракеты КНДР
Трансляция кадров запуска баллистической ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Трансляция кадров запуска баллистической ракеты КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.
В сообщении агентства говорится, что ракеты были выпущены из района города Мунчхон, расположенного на побережье Японского моря.
Ранее Ренхап передавал, что КНДР осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Северная Корея проводит с конца сентября пуски баллистических ракет в ответ на отказ США и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматриваются как репетиция войны против КНДР.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 21:28
США готовы на встречу с КНДР без предварительных договоренностей
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонское мореСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала