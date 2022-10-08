19:42 08.10.2022 (обновлено: 20:48 08.10.2022)
Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе
Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ "Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации", — говорится в заявлении.
Уточняется, что организацией и координацией мер защиты будет заниматься Федеральная служба безопасности.
Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Спасатели вскоре потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.
Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.
В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 ожидается первый пассажирский состав.
Вчера, 15:46Взрыв на Крымском мосту