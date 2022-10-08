https://ria.ru/20221008/putin-1822522699.html

Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе

Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе - РИА Новости, 08.10.2022

Путин подписал указ об усилении мер защиты в Керченском проливе

Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:42

2022-10-08T19:42

2022-10-08T20:48

керченский пролив

чп на крымском мосту

владимир путин

сергей аксенов (политик)

николай лукашенко

краснодарский край

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Владимир Путин поручил усилить меры защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода, сообщила пресс-служба Кремля.Уточняется, что организацией и координацией мер защиты будет заниматься Федеральная служба безопасности.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели вскоре потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами. В 22:00 ожидается первый пассажирский состав.

https://ria.ru/20221008/mironov-1822466853.html

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

керченский пролив

краснодарский край

россия

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керченский пролив, чп на крымском мосту, владимир путин, сергей аксенов (политик), николай лукашенко, краснодарский край, россия