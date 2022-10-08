https://ria.ru/20221008/putin-1822495344.html

Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков

Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2022

Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков

Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:26

2022-10-08T17:26

2022-10-08T21:51

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, есть ли в планах президента обращение к гражданам России, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно."Нет", — сказал он.

https://ria.ru/20221008/chp-1822418512.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин