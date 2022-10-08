https://ria.ru/20221008/putin-1822495344.html
Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2022
Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков
Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:26
2022-10-08T17:26
2022-10-08T21:51
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, есть ли в планах президента обращение к гражданам России, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно."Нет", — сказал он.
https://ria.ru/20221008/chp-1822418512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
17:26 08.10.2022 (обновлено: 21:51 08.10.2022)
Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков
Песков: обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется