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Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2022
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Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков
Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 08.10.2022
Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков
Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T17:26
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политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На вопрос, есть ли в планах президента обращение к гражданам России, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно."Нет", — сказал он.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
17:26 08.10.2022 (обновлено: 21:51 08.10.2022)
 
Обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, заявил Песков

Песков: обращения Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Обращения президента России Владимира Путина к россиянам в ближайшие дни не планируется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, есть ли в планах президента обращение к гражданам России, пресс-секретарь российского лидера ответил отрицательно.
"Нет", — сказал он.
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