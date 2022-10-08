https://ria.ru/20221008/proverka-1822539760.html
Комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области
Комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области - РИА Новости, 08.10.2022
Комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области
Досмотровые комплексы для оперативной проверки грузовиков перед въездом на Крымский мост привезут в Крым из Херсонской области, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:40
2022-10-08T21:40
2022-10-08T21:41
сергей аксенов (политик)
херсонская область
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Досмотровые комплексы для оперативной проверки грузовиков перед въездом на Крымский мост привезут в Крым из Херсонской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Для оперативной проверки грузовиков в Крым скоро доставят досмотровые комплексы из Херсонской области", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221008/putin-1822522699.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), херсонская область , чп на крымском мосту, республика крым
Сергей Аксенов (политик), Херсонская область , ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
21:40 08.10.2022 (обновлено: 21:41 08.10.2022)
Комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области
Аксенов: комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области