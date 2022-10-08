https://ria.ru/20221008/proverka-1822539760.html

Комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области

Комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области - РИА Новости, 08.10.2022

Комплексы для проверки грузовиков привезут в Крым из Херсонской области

Досмотровые комплексы для оперативной проверки грузовиков перед въездом на Крымский мост привезут в Крым из Херсонской области, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:40

2022-10-08T21:40

2022-10-08T21:41

сергей аксенов (политик)

херсонская область

чп на крымском мосту

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822521691_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5bb6518827b1c86f43c668b74daed119.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Досмотровые комплексы для оперативной проверки грузовиков перед въездом на Крымский мост привезут в Крым из Херсонской области, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Для оперативной проверки грузовиков в Крым скоро доставят досмотровые комплексы из Херсонской области", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221008/putin-1822522699.html

херсонская область

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей аксенов (политик), херсонская область , чп на крымском мосту, республика крым