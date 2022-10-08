https://ria.ru/20221008/proverka-1822424589.html

Прокуратура Крыма проведет проверку после ЧП на Крымском мосту

Прокуратура Крыма проведет проверку после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Прокуратура Крыма проведет проверку после ЧП на Крымском мосту

Прокуратура Крыма даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:16

2022-10-08T10:16

2022-10-08T10:35

происшествия

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Крыма даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту, сообщается на сайте ведомства."Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту. В ходе организованных проверочных мероприятий органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия находится прокурор Республики Крым Олег Камшилов.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/delo-1822421274.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, крымский мост