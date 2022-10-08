https://ria.ru/20221008/proverka-1822424589.html
Прокуратура Крыма проведет проверку после ЧП на Крымском мосту
Прокуратура Крыма проведет проверку после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Прокуратура Крыма проведет проверку после ЧП на Крымском мосту
Прокуратура Крыма даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту, сообщается на сайте... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:16
2022-10-08T10:16
2022-10-08T10:35
происшествия
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Прокуратура Крыма даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту, сообщается на сайте ведомства."Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту. В ходе организованных проверочных мероприятий органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия находится прокурор Республики Крым Олег Камшилов.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/delo-1822421274.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
10:16 08.10.2022 (обновлено: 10:35 08.10.2022)
Прокуратура Крыма проведет проверку после ЧП на Крымском мосту
Прокуратура Крыма проведет проверку транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Прокуратура Крыма даст оценку соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности после ЧП на Крымском мосту, сообщается
на сайте ведомства.
"Прокуратура Республики Крым взяла на особый контроль ход установления обстоятельств происшествия на Крымском мосту. В ходе организованных проверочных мероприятий органами прокуратуры будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства в части транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия находится прокурор Республики Крым Олег Камшилов.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.