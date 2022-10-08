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В Бельгии проходят акции против энергетической компании TotalEnergies - РИА Новости, 08.10.2022
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В Бельгии проходят акции против энергетической компании TotalEnergies
В Бельгии проходят акции против энергетической компании TotalEnergies - РИА Новости, 08.10.2022
В Бельгии проходят акции против энергетической компании TotalEnergies
В Бельгии в субботу начались акции против использования ископаемого топлива, в ходе которых сотни активистов пытаются блокировать объекты компании... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:38
2022-10-08T13:38
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В Бельгии в субботу начались акции против использования ископаемого топлива, в ходе которых сотни активистов пытаются блокировать объекты компании TotalEnergies, сообщают организаторы протестов коалиция CodeRouge (Красный код)."Акция началась, сейчас сотни граждан из коалиции "Красный код" направляются к объектам компании TotalEnergies. Наша акция гражданского неповиновения направлена на то, чтобы вытеснить ископаемое топливо в энергетике", - говорится в сообщении организации в Twitter.СМИ сообщают, что акции проходят в городе Льеж и населенном пункте Фелуи в Валлонском регионе. Там участник акции блокируют дороги рядом c объектами энергетической компании."Граждане бьют тревогу из-за климатической, социальной и гуманитарной катастрофы, вызванной деятельностью таких компаний как TotalEnergies", - сказала журналистам официальный представитель CodeRouge Клоэ Миколайчак. По ее словам, эта компания получила огромную прибыль на фоне социального и экологического кризиса, когда семьи не знают, будут ли они в состоянии оплачиваться счета за энергию.В частности, она указала, что компания планирует выплатить своим акционерам дополнительные дивиденды на общую сумму 2,6 миллиарда евро. "Энергетические компании, использующие углеводороды, должны финансировать трансформации, которые позволят нам уйти от ископаемого топлива", - сказала представитель организации.
https://ria.ru/20221007/belgiya-1822224383.html
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в мире, бельгия, льеж
В мире, Бельгия, Льеж
13:38 08.10.2022
 
В Бельгии проходят акции против энергетической компании TotalEnergies

В Бельгии начались акции против использования ископаемого топлива у объектов TotalEnergies

© AFP 2022 / Kenzo TribouillardУчастники акции против использования ископаемого топлива в Брюсселе
Участники акции против использования ископаемого топлива в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
Участники акции против использования ископаемого топлива в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 окт - РИА Новости. В Бельгии в субботу начались акции против использования ископаемого топлива, в ходе которых сотни активистов пытаются блокировать объекты компании TotalEnergies, сообщают организаторы протестов коалиция CodeRouge (Красный код).
"Акция началась, сейчас сотни граждан из коалиции "Красный код" направляются к объектам компании TotalEnergies. Наша акция гражданского неповиновения направлена на то, чтобы вытеснить ископаемое топливо в энергетике", - говорится в сообщении организации в Twitter.
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СМИ сообщают, что акции проходят в городе Льеж и населенном пункте Фелуи в Валлонском регионе. Там участник акции блокируют дороги рядом c объектами энергетической компании.
"Граждане бьют тревогу из-за климатической, социальной и гуманитарной катастрофы, вызванной деятельностью таких компаний как TotalEnergies", - сказала журналистам официальный представитель CodeRouge Клоэ Миколайчак. По ее словам, эта компания получила огромную прибыль на фоне социального и экологического кризиса, когда семьи не знают, будут ли они в состоянии оплачиваться счета за энергию.
В частности, она указала, что компания планирует выплатить своим акционерам дополнительные дивиденды на общую сумму 2,6 миллиарда евро. "Энергетические компании, использующие углеводороды, должны финансировать трансформации, которые позволят нам уйти от ископаемого топлива", - сказала представитель организации.
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