https://ria.ru/20221008/prolety-1822415574.html

На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета

На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета - РИА Новости, 08.10.2022

На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета

На Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Произошло частичное обрушение... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:57

2022-10-08T08:57

2022-10-08T10:37

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

республика крым

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, республика крым