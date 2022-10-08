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На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета
На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета - РИА Новости, 08.10.2022
На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета
На Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Произошло частичное обрушение... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:57
2022-10-08T08:57
2022-10-08T10:37
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
республика крым
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов, сообщает Национальный антитеррористический комитет."Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва.
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту, республика крым
Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
08:57 08.10.2022 (обновлено: 10:37 08.10.2022)
На Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета
НАК: на Крымском мосту частично обрушились два автомобильных пролета