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Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав - РИА Новости, 08.10.2022
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Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав
Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав - РИА Новости, 08.10.2022
Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав
Возможность предъявления оформленных в электронном виде транспортных документов для автомобилистов не касается водительских удостоверений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:30
2022-10-08T16:37
общество
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авто
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Возможность предъявления оформленных в электронном виде транспортных документов для автомобилистов не касается водительских удостоверений, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России.Ранее сообщалось об изменениях в ПДД, утвержденных правительством России. Они коснулись "общих обязанностей водителей". Согласно действующим ПДД (пункт 2.1.1), водители обязаны иметь с собой и по требованию полицейских передавать им для проверки необходимый перечень документов, в частности водительские права и регистрационные документы. В этот пункт добавлена сноска, согласно которой "документы, предусмотренные настоящими правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе"."Однако водительские прав в электронном виде не оформляются, поэтому данное положение ПДД на них не распространяется", — сказал собеседник агентства.Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Авто". Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, необходимо внести поправки в ПДД.Как добавил собеседник агентства, данная норма не распространяется на водительское удостоверение, речь идет об электронных путевых листах, накладных на грузы, транспортных накладных, заказах-нарядах и так далее.
https://ria.ru/20221007/pdd-1822146574.html
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общество, михаил черников, авто, россия, гибдд мвд рф
Общество, Михаил Черников, Авто, Россия, ГИБДД МВД РФ
11:30 08.10.2022 (обновлено: 16:37 08.10.2022)
 
Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав

ГИБДД: оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВодительское удостоверение
Водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Водительское удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Возможность предъявления оформленных в электронном виде транспортных документов для автомобилистов не касается водительских удостоверений, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России.
Ранее сообщалось об изменениях в ПДД, утвержденных правительством России. Они коснулись "общих обязанностей водителей". Согласно действующим ПДД (пункт 2.1.1), водители обязаны иметь с собой и по требованию полицейских передавать им для проверки необходимый перечень документов, в частности водительские права и регистрационные документы. В этот пункт добавлена сноска, согласно которой "документы, предусмотренные настоящими правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе".
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"Однако водительские прав в электронном виде не оформляются, поэтому данное положение ПДД на них не распространяется", — сказал собеседник агентства.
Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Авто". Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, необходимо внести поправки в ПДД.
Как добавил собеседник агентства, данная норма не распространяется на водительское удостоверение, речь идет об электронных путевых листах, накладных на грузы, транспортных накладных, заказах-нарядах и так далее.
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