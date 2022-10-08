https://ria.ru/20221008/prava-1822435082.html

Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав

Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав - РИА Новости, 08.10.2022

Оформление автодокументов в электронном виде не коснется водительских прав

Возможность предъявления оформленных в электронном виде транспортных документов для автомобилистов не касается водительских удостоверений, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:30

2022-10-08T11:30

2022-10-08T16:37

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авто

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Возможность предъявления оформленных в электронном виде транспортных документов для автомобилистов не касается водительских удостоверений, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России.Ранее сообщалось об изменениях в ПДД, утвержденных правительством России. Они коснулись "общих обязанностей водителей". Согласно действующим ПДД (пункт 2.1.1), водители обязаны иметь с собой и по требованию полицейских передавать им для проверки необходимый перечень документов, в частности водительские права и регистрационные документы. В этот пункт добавлена сноска, согласно которой "документы, предусмотренные настоящими правилами, в случае их оформления в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации предъявляются в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе"."Однако водительские прав в электронном виде не оформляются, поэтому данное положение ПДД на них не распространяется", — сказал собеседник агентства.Эксперимент по предъявлению электронного водительского удостоверения начался в России 1 октября. Сделать это можно в приложении "Госуслуги Авто". Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, необходимо внести поправки в ПДД.Как добавил собеседник агентства, данная норма не распространяется на водительское удостоверение, речь идет об электронных путевых листах, накладных на грузы, транспортных накладных, заказах-нарядах и так далее.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822146574.html

https://ria.ru/20221004/gibdd-1821305399.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил черников, авто, россия, гибдд мвд рф