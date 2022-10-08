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В Праге начался митинг профсоюзов - РИА Новости, 08.10.2022
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В Праге начался митинг профсоюзов
В Праге начался митинг профсоюзов - РИА Новости, 08.10.2022
В Праге начался митинг профсоюзов
Тысячи людей, представляющих различные профсоюзы Чехии, собрались в субботу со всех концов страны на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы выразить протест... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:37
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в мире
прага
чехия
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ПРАГА, 8 окт – РИА Новости. Тысячи людей, представляющих различные профсоюзы Чехии, собрались в субботу со всех концов страны на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы выразить протест правительству из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения жизненного уровня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.По данным организаторов мероприятия, люди протестуют в связи с ростом цен на товары и услуги, прежде всего, на энергоносители.Профсоюзный митинг протеста носит название "Пять минут после двенадцати", подчеркивая тем самым слабый и запоздалый характер мер, предпринимаемых правительством страны в условиях всеобщего подорожания. По словам лидера профсоюзов Йозефа Стршедулы, "на Вацлавскую площадь пришли те, кто боится за свой завтрашний день, боится потерять работу, оставить семью без доходов".Профсоюзные активисты намерены потребовать от властей введения регулирования цен на продовольствие и предметы первой необходимости, на электроэнергию и газ, повышения еще в этом году уровня минимальной зарплаты.При этом некоторые представители СМИ усмотрели в акции личные интересы председателя профсоюзов. По их мнению, таким образом Стршедула хочет собрать дополнительные голоса в поддержку своей кандидатуры на пост президента страны. Выборы главы Чехии состоятся в январе 2023 года.
https://ria.ru/20221008/zabastovka-1822466104.html
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Протесты против правительства в Праге
Протесты против правительства в Праге
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в мире, прага, чехия
В мире, Прага, Чехия
14:37 08.10.2022
 
В Праге начался митинг профсоюзов

В Праге начался многотысячный митинг против падения жизненного уровня

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ПРАГА, 8 окт – РИА Новости. Тысячи людей, представляющих различные профсоюзы Чехии, собрались в субботу со всех концов страны на Вацлавской площади в центре Праги, чтобы выразить протест правительству из-за слабой поддержки населения в условиях резкого падения жизненного уровня, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
По данным организаторов мероприятия, люди протестуют в связи с ростом цен на товары и услуги, прежде всего, на энергоносители.
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Профсоюзный митинг протеста носит название "Пять минут после двенадцати", подчеркивая тем самым слабый и запоздалый характер мер, предпринимаемых правительством страны в условиях всеобщего подорожания. По словам лидера профсоюзов Йозефа Стршедулы, "на Вацлавскую площадь пришли те, кто боится за свой завтрашний день, боится потерять работу, оставить семью без доходов".
Профсоюзные активисты намерены потребовать от властей введения регулирования цен на продовольствие и предметы первой необходимости, на электроэнергию и газ, повышения еще в этом году уровня минимальной зарплаты.
При этом некоторые представители СМИ усмотрели в акции личные интересы председателя профсоюзов. По их мнению, таким образом Стршедула хочет собрать дополнительные голоса в поддержку своей кандидатуры на пост президента страны. Выборы главы Чехии состоятся в январе 2023 года.
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