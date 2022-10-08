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На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/pozhar-1822451379.html
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 08.10.2022
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар
Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:59
2022-10-08T14:45
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
днр
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.Очаг возгорания находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Какой объект горит, пока неизвестно. Поднимающийся в небо дым заметен из разных точек города.Последние три дня Донецк подвергается сильным обстрелам, взрывы снарядов и контрбатарейная борьба слышны практически весь день.Как заявил ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, последние две недели огонь в основном ведется либо снарядами советского калибра 152 миллиметра, либо из системы залпового огня HIMARS.Донецкая Народная Республика и ЛНР, а также бывшие Запорожская и Херсонская области Украины вошли в состав России по итогам референдумов на этих территориях, соответствующие законы подписал президент Владимир Путин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию, целью которой Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221008/obstrel-1822397273.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк (днр), днр, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), ДНР, Вооруженные силы Украины, Происшествия
12:59 08.10.2022 (обновлено: 14:45 08.10.2022)
 
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар

На окраине Донецка после обстрела ВСУ вспыхнул сильный пожар

© фото очевидцаПоследствия обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины. 8 октября 2022
Последствия обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины. 8 октября 2022
© фото очевидца
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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
Очаг возгорания находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Какой объект горит, пока неизвестно. Поднимающийся в небо дым заметен из разных точек города.
Последние три дня Донецк подвергается сильным обстрелам, взрывы снарядов и контрбатарейная борьба слышны практически весь день.
Как заявил ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, последние две недели огонь в основном ведется либо снарядами советского калибра 152 миллиметра, либо из системы залпового огня HIMARS.
Последствия ночного обстрела топливной железнодорожной станции Иловайска - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 00:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли удар по Иловайску ракетами HIMARS
Донецкая Народная Республика и ЛНР, а также бывшие Запорожская и Херсонская области Украины вошли в состав России по итогам референдумов на этих территориях, соответствующие законы подписал президент Владимир Путин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию, целью которой Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)ДНРВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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