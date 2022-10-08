https://ria.ru/20221008/pozhar-1822451379.html

На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар

На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 08.10.2022

На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:59

2022-10-08T12:59

2022-10-08T14:45

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

днр

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.Очаг возгорания находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Какой объект горит, пока неизвестно. Поднимающийся в небо дым заметен из разных точек города.Последние три дня Донецк подвергается сильным обстрелам, взрывы снарядов и контрбатарейная борьба слышны практически весь день.Как заявил ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, последние две недели огонь в основном ведется либо снарядами советского калибра 152 миллиметра, либо из системы залпового огня HIMARS.Донецкая Народная Республика и ЛНР, а также бывшие Запорожская и Херсонская области Украины вошли в состав России по итогам референдумов на этих территориях, соответствующие законы подписал президент Владимир Путин.Россия с 24 февраля проводит военную операцию, целью которой Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221008/obstrel-1822397273.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк (днр), днр, вооруженные силы украины, происшествия