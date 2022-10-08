12:59 08.10.2022 (обновлено: 14:45 08.10.2022)
На окраине Донецка вспыхнул сильный пожар
На окраине Донецка после обстрела ВСУ вспыхнул сильный пожар
© фото очевидцаПоследствия обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины. 8 октября 2022
© фото очевидца
ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Сильный пожар начался в Кировском районе Донецка после обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости.
Очаг возгорания находится в микрорайоне Широкий Кировского района. Какой объект горит, пока неизвестно. Поднимающийся в небо дым заметен из разных точек города.
Последние три дня Донецк подвергается сильным обстрелам, взрывы снарядов и контрбатарейная борьба слышны практически весь день.
Как заявил ранее офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, последние две недели огонь в основном ведется либо снарядами советского калибра 152 миллиметра, либо из системы залпового огня HIMARS.
Донецкая Народная Республика и ЛНР, а также бывшие Запорожская и Херсонская области Украины вошли в состав России по итогам референдумов на этих территориях, соответствующие законы подписал президент Владимир Путин.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию, целью которой Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.