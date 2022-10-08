https://ria.ru/20221008/postavki-1822489683.html

Поставки продуктов Херсону ранее переориентировали через Донбасс

Поставки продуктов Херсону ранее переориентировали через Донбасс - РИА Новости, 08.10.2022

Поставки продуктов Херсону ранее переориентировали через Донбасс

ЧП на Крымском мосту никак не повлияет на запас продуктов, медикаментов и топлива в Херсонской области, поставки в регион уже ранее были переориентированы на... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:47

2022-10-08T16:47

2022-10-08T16:50

херсонская область

донбасс

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ЧП на Крымском мосту никак не повлияет на запас продуктов, медикаментов и топлива в Херсонской области, поставки в регион уже ранее были переориентированы на маршруты через Донбасс, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо."Они уже используются достаточно активно. Кстати, не только для того, чтобы доставлять продукты и товары именно в Херсонскую область. Работают оптовые херсонские рынки, откуда вывозят продукцию херсонских аграриев и в сторону Ростова, и дальше на территорию (других регионов) РФ", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" в ответ на вопрос, нужно ли на фоне ЧП на Крымском мосту переориентировать поставки товаров в Херсонскую область на маршрут через новые территории.По его словам, ЧП на Крымском мосту никак не повлияет на ассортимент продуктов и медикаментов в Херсонской области. "Все поставляется без проблем", - отметил Сальдо."Запаса топлива в Херсонской области достаточно на длительный период, его подвозят каждый день", - добавил он.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/krym-1822430414.html

https://ria.ru/20221008/most-1822488778.html

херсонская область

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , донбасс, в мире