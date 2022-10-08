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Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану - РИА Новости, 08.10.2022
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Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану
Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану - РИА Новости, 08.10.2022
Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану
Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем встретился с главой Азербайджана Ильхамом... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:00
2022-10-08T08:06
в мире
никол пашинян
ильхам алиев
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
россия
евросовет
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Договорились о размещении на армяно-азербайджанской границе наблюдателей Евросоюза, при этом в Баку к концу года ожидают подписания мирного соглашения. После этого Анкара разблокирует все транспортные коммуникации с Ереваном. Что это значит для Южного Кавказа — в материале РИА Новости.Не до смехаПереговоры состоялись в Праге, на полях заседания Европейского политического сообщества. Посредниками выступили президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель. Опубликовано заявление о том, что стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и это должно послужить основой для работы комиссии по делимитации. Кроме того, с конца октября на армяно-азербайджанской границе два месяца проведет гражданская миссия Евросоюза. Цель — укрепление доверия.В свою очередь, Эрдоган пообещал Пашиняну разблокировать транспортные коммуникации после того, как армяне и азербайджанцы заключат мир. По его словам, он искренне верит в полную нормализацию двусторонних отношений. Президент Турции крепко пожал руку главе Армении и всячески демонстрировал дружелюбие.На саммите вообще царила теплая атмосфера. Алиев и Пашинян, судя по фотографиям и коротким видео, всячески пытались убедить друг друга в добрых намерениях, в том числе выходя за рамки обычной для них риторики. Однако лидер Азербайджана был заметно более раскованным, чем его визави. Возможно, это связано с тем, что по итогу сентябрьских боевых действий азербайджанская армия остановилась всего в нескольких километрах от курортного армянского городка Джермук.Заседание комиссии по делимитации границы пройдет в конце октября в Брюсселе. Примечательно, что все нынешние договоренности были предусмотрены документом, подписанным 9 ноября 2020-го Россией, Арменией и Азербайджаном после второй Карабахской войны. Теперь в мирном процессе активно участвуют страны Запада.Заграница им поможетВ середине июля в Армению прилетел глава ЦРУ Уильям Бернс, а в середине сентября — спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Госдеп выступает посредником между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Американские дипломаты и политики постоянно говорят о необходимости скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Но в конгрессе обсуждают возможность поставок Армении вооружений.В Евросоюзе главный защитник армян — Франция. В частности, Париж призвал Баку вывести войска с армянской территории (по данным Еревана, с 2021-го Азербайджан оккупировал десятки квадратных километров) и поддержал идею о размещении на границе международных наблюдателей. Французский город Вьен пообещал помочь прифронтовому Горису с развитием системы здравоохранения.В то же время глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на армяно-азербайджанскую границу можно направить наблюдателей ОДКБ. А вице-премьер Алексей Оверчук уточнил: о создании зангезурского коридора, о чем так любят рассуждать азербайджанские медиа, речи не идет и это не обсуждается на трехсторонних переговорах. Каждая из сторон конфликта стремится к миру и процветанию, чего невозможно достичь, живя в конфликте с соседями, отметил вице-премьер. Мешает взаимное недоверие, из-за которого любое неосторожное действие способно обернуться трагедией.Комментируя участие Запада в армяно-азербайджанском урегулировании, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва против геополитических интриг, чреватых срывом ситуации. Позиция Запада, по ее мнению, недостаточно сбалансированная, а некоторые его представители и вовсе не могут выступать в качестве "посредников мира". Тем не менее Захарова подчеркнула, что Россия поддержит любые усилия, которые дадут осязаемые результаты.Многополярный мир"Переговоры в Праге приближают подписание мирного договора, но вряд ли это случится в обозримой перспективе. Вместе с тем следует учесть, что США и Евросоюз пытаются вытеснить Россию с Южного Кавказа. И прошедший саммит — яркое тому свидетельство", — объясняет заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.По его мнению, увеличение числа площадок для диалога на руку Пашиняну. Армянский лидер не хочет подписывать мир на невыгодных условиях, а других нет. Поэтому он старается лавировать между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, надеясь максимально затянуть процесс. С другой стороны, его метания могут еще больше дестабилизировать регион, потому что Азербайджан хочет побыстрее решить спорные вопросы."США и Франция поддерживают Армению, Турция — Азербайджан. У Москвы остались миротворцы, но и в Баку, и в Ереване в последнее время все чаще говорят, что украинский кризис чуть ли не обнулил российскую роль в регионе", — предупреждает глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.Пашинян хочет получить гарантии безопасности. Пока никто не готов пообещать ему, что после Нагорного Карабаха азербайджанская армия не вторгнется в Сюникскую область. "Наблюдательная миссия Евросоюза может стать спасительной соломинкой для армянского премьер-министра", — отмечает эксперт.Опрошенные РИА Новости специалисты полагают, что Россия в состоянии вернуть себе статус главного медиатора на Южном Кавказе. Но для этого нужна более активная политика в регионе, в том числе по линии ОДКБ и миротворческой миссии.
https://ria.ru/20220916/politika-1817329074.html
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в мире, никол пашинян, ильхам алиев, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, россия, евросовет, одкб, центральное разведывательное управление (цру), политика, нагорный карабах
В мире, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Реджеп Тайип Эрдоган, Азербайджан, Армения, Россия, Евросовет, ОДКБ, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика, Нагорный Карабах
08:00 08.10.2022 (обновлено: 08:06 08.10.2022)
 

Переустройство Кавказа. Что Запад предложил Армении и Азербайджану

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияТрехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе
Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Договорились о размещении на армяно-азербайджанской границе наблюдателей Евросоюза, при этом в Баку к концу года ожидают подписания мирного соглашения. После этого Анкара разблокирует все транспортные коммуникации с Ереваном. Что это значит для Южного Кавказа — в материале РИА Новости.

Не до смеха

Переговоры состоялись в Праге, на полях заседания Европейского политического сообщества. Посредниками выступили президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Шарль Мишель. Опубликовано заявление о том, что стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга и это должно послужить основой для работы комиссии по делимитации. Кроме того, с конца октября на армяно-азербайджанской границе два месяца проведет гражданская миссия Евросоюза. Цель — укрепление доверия.
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян во время встречи на полях заседания Европейского политического сообщества в Праге
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян во время встречи на полях заседания Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Армении Никол Пашинян во время встречи на полях заседания Европейского политического сообщества в Праге
В свою очередь, Эрдоган пообещал Пашиняну разблокировать транспортные коммуникации после того, как армяне и азербайджанцы заключат мир. По его словам, он искренне верит в полную нормализацию двусторонних отношений. Президент Турции крепко пожал руку главе Армении и всячески демонстрировал дружелюбие.
На саммите вообще царила теплая атмосфера. Алиев и Пашинян, судя по фотографиям и коротким видео, всячески пытались убедить друг друга в добрых намерениях, в том числе выходя за рамки обычной для них риторики. Однако лидер Азербайджана был заметно более раскованным, чем его визави. Возможно, это связано с тем, что по итогу сентябрьских боевых действий азербайджанская армия остановилась всего в нескольких километрах от курортного армянского городка Джермук.
Заседание комиссии по делимитации границы пройдет в конце октября в Брюсселе. Примечательно, что все нынешние договоренности были предусмотрены документом, подписанным 9 ноября 2020-го Россией, Арменией и Азербайджаном после второй Карабахской войны. Теперь в мирном процессе активно участвуют страны Запада.
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Заграница им поможет

В середине июля в Армению прилетел глава ЦРУ Уильям Бернс, а в середине сентября — спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Госдеп выступает посредником между главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Американские дипломаты и политики постоянно говорят о необходимости скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Но в конгрессе обсуждают возможность поставок Армении вооружений.
В Евросоюзе главный защитник армян — Франция. В частности, Париж призвал Баку вывести войска с армянской территории (по данным Еревана, с 2021-го Азербайджан оккупировал десятки квадратных километров) и поддержал идею о размещении на границе международных наблюдателей. Французский город Вьен пообещал помочь прифронтовому Горису с развитием системы здравоохранения.
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкВизит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению
Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в Армению
В то же время глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на армяно-азербайджанскую границу можно направить наблюдателей ОДКБ. А вице-премьер Алексей Оверчук уточнил: о создании зангезурского коридора, о чем так любят рассуждать азербайджанские медиа, речи не идет и это не обсуждается на трехсторонних переговорах. Каждая из сторон конфликта стремится к миру и процветанию, чего невозможно достичь, живя в конфликте с соседями, отметил вице-премьер. Мешает взаимное недоверие, из-за которого любое неосторожное действие способно обернуться трагедией.
Комментируя участие Запада в армяно-азербайджанском урегулировании, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва против геополитических интриг, чреватых срывом ситуации. Позиция Запада, по ее мнению, недостаточно сбалансированная, а некоторые его представители и вовсе не могут выступать в качестве "посредников мира". Тем не менее Захарова подчеркнула, что Россия поддержит любые усилия, которые дадут осязаемые результаты.
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Многополярный мир

"Переговоры в Праге приближают подписание мирного договора, но вряд ли это случится в обозримой перспективе. Вместе с тем следует учесть, что США и Евросоюз пытаются вытеснить Россию с Южного Кавказа. И прошедший саммит — яркое тому свидетельство", — объясняет заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.
По его мнению, увеличение числа площадок для диалога на руку Пашиняну. Армянский лидер не хочет подписывать мир на невыгодных условиях, а других нет. Поэтому он старается лавировать между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, надеясь максимально затянуть процесс. С другой стороны, его метания могут еще больше дестабилизировать регион, потому что Азербайджан хочет побыстрее решить спорные вопросы.
© Фото : пресс-служба Правительства АрменииНикол Пашинян и Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Брюсселе
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : пресс-служба Правительства Армении
Никол Пашинян и Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Брюсселе
"США и Франция поддерживают Армению, Турция — Азербайджан. У Москвы остались миротворцы, но и в Баку, и в Ереване в последнее время все чаще говорят, что украинский кризис чуть ли не обнулил российскую роль в регионе", — предупреждает глава отдела Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков.
Пашинян хочет получить гарантии безопасности. Пока никто не готов пообещать ему, что после Нагорного Карабаха азербайджанская армия не вторгнется в Сюникскую область. "Наблюдательная миссия Евросоюза может стать спасительной соломинкой для армянского премьер-министра", — отмечает эксперт.
Опрошенные РИА Новости специалисты полагают, что Россия в состоянии вернуть себе статус главного медиатора на Южном Кавказе. Но для этого нужна более активная политика в регионе, в том числе по линии ОДКБ и миротворческой миссии.
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В миреНикол ПашинянИльхам АлиевРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияРоссияЕвросоветОДКБЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ПолитикаНагорный Карабах
 
 
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