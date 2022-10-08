https://ria.ru/20221008/poezda-1822464858.html

Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами

Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами - РИА Новости, 08.10.2022

Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами

Поезда Симферополь - Пермь и Севастополь - Москва в настоящий момент остановлены, они будут отправлены резервными составами ФПК, сообщает ОАО "РЖД". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:28

2022-10-08T14:28

2022-10-08T15:17

симферополь

москва

пермь

федеральная пассажирская компания

ржд

россия

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Поезда Симферополь - Пермь и Севастополь - Москва в настоящий момент остановлены, они будут отправлены резервными составами ФПК, сообщает ОАО "РЖД".Холдинг также сообщает, что пассажиры остановленных поездов получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах.

https://ria.ru/20221008/turisty-1822459040.html

симферополь

москва

пермь

россия

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симферополь, москва, пермь, федеральная пассажирская компания, ржд, россия, происшествия, чп на крымском мосту