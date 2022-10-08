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Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами - РИА Новости, 08.10.2022
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Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами
Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами - РИА Новости, 08.10.2022
Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами
Поезда Симферополь - Пермь и Севастополь - Москва в настоящий момент остановлены, они будут отправлены резервными составами ФПК, сообщает ОАО "РЖД". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:28
2022-10-08T15:17
симферополь
москва
пермь
федеральная пассажирская компания
ржд
россия
происшествия
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Поезда Симферополь - Пермь и Севастополь - Москва в настоящий момент остановлены, они будут отправлены резервными составами ФПК, сообщает ОАО "РЖД".Холдинг также сообщает, что пассажиры остановленных поездов получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах.
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симферополь, москва, пермь, федеральная пассажирская компания, ржд, россия, происшествия, чп на крымском мосту
Симферополь, Москва, Пермь, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Россия, Происшествия, ЧП на Крымском мосту
14:28 08.10.2022 (обновлено: 15:17 08.10.2022)
 
Поезда из Симферополя в Пермь и Москву отправят резервными составами

РЖД: остановленные в Симферополе поезда в Пермь и Москву отправят резервными составами ФПК

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном вокзале
Поезд на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд на железнодорожном вокзале. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Поезда Симферополь - Пермь и Севастополь - Москва в настоящий момент остановлены, они будут отправлены резервными составами ФПК, сообщает ОАО "РЖД".
"Поезд № 141 Симферополь – Пермь был остановлен на станции Чистополье и возвращен на ст. Феодосия. Поезд №373 Севастополь-Москва остановлен на станции Симферополь.... Эти поезда будут отправлены резервными составами ФПК от станции 9 км на материковой части маршрута", - говорится в сообщении.
Холдинг также сообщает, что пассажиры остановленных поездов получат бесплатное питание и будут размещены в гостиницах.
Международный аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
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СимферопольМоскваПермьФедеральная пассажирская компанияРЖДРоссияПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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