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На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии - РИА Новости, 08.10.2022
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
Причиной сбоя в движении поездов на севере Германии сегодня утром стала диверсия, сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:19
2022-10-08T14:19
2022-10-08T14:56
германия
происшествия
в мире
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БЕРЛИН, 8 окт — РИА Новости. Причиной сбоя в движении поездов на севере Германии сегодня утром стала диверсия, сообщило немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на представителя компании Deutsche Bahn.Как уточнил представитель железнодорожного оператора, неизвестные повредили кабели на путях. Из-за этого движение составов пришлось прервать почти на три часа.Уточняется, что органы безопасности уже ведут расследование.Компания Deutsche Bahn в субботу утром сообщила о технических неисправностях, в результате которых было полностью парализовано движение поездов дальнего следования на севере Германии. Позже неисправность устранили, однако компания предупредила, что в течение дня возможны сбои и задержки составов.
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германия, происшествия, в мире
Германия, Происшествия, В мире
14:19 08.10.2022 (обновлено: 14:56 08.10.2022)
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
DPA: на севере Германии в субботу остановили движение поездов из-за диверсии