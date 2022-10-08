https://ria.ru/20221008/poezda-1822462280.html
РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы
РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы - РИА Новости, 08.10.2022
РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы
Дополнительные поезда будут назначены из Новороссийска и Анапы в Москву, билеты на них поступили в продажу, сообщает ОАО "РЖД". РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:11
2022-10-08T14:11
2022-10-08T16:14
новороссийск
анапа
ржд
россия
происшествия
москва
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дополнительные поезда будут назначены из Новороссийска и Анапы в Москву, билеты на них поступили в продажу, сообщает ОАО "РЖД"."Открыта продажа билетов на поезда: № 256 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 8 октября в 17.25 и прибытием в Москву 9 октября в 23.55; № 215 Анапа – Москва отправлением из Анапы 8 октября в 19.00 и прибытием в Москву 10 октября в 4.00", - говорится в сообщении.Цена билетов фиксированная, холдинг отмечает, что рост спроса не скажется на стоимости проезда для пассажиров.Из-за прервавшегося сообщения через мост четыре поезда находятся на станции Анапа.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
https://ria.ru/20221008/passazhiry-1822472864.html
https://ria.ru/20221008/poezda-1822468887.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новороссийск, анапа, ржд, россия, происшествия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Новороссийск, Анапа, РЖД, Россия, Происшествия, Москва, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
14:11 08.10.2022 (обновлено: 16:14 08.10.2022)
РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы
РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы, билеты поступили в продажу