https://ria.ru/20221008/poezda-1822462280.html

РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы

РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы - РИА Новости, 08.10.2022

РЖД назначит дополнительные поезда из Новороссийска и Анапы

Дополнительные поезда будут назначены из Новороссийска и Анапы в Москву, билеты на них поступили в продажу, сообщает ОАО "РЖД". РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:11

2022-10-08T14:11

2022-10-08T16:14

новороссийск

анапа

ржд

россия

происшествия

москва

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дополнительные поезда будут назначены из Новороссийска и Анапы в Москву, билеты на них поступили в продажу, сообщает ОАО "РЖД"."Открыта продажа билетов на поезда: № 256 Новороссийск – Москва отправлением из Новороссийска 8 октября в 17.25 и прибытием в Москву 9 октября в 23.55; № 215 Анапа – Москва отправлением из Анапы 8 октября в 19.00 и прибытием в Москву 10 октября в 4.00", - говорится в сообщении.Цена билетов фиксированная, холдинг отмечает, что рост спроса не скажется на стоимости проезда для пассажиров.Из-за прервавшегося сообщения через мост четыре поезда находятся на станции Анапа.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

https://ria.ru/20221008/passazhiry-1822472864.html

https://ria.ru/20221008/poezda-1822468887.html

новороссийск

анапа

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москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новороссийск, анапа, ржд, россия, происшествия, москва, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту