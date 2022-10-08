https://ria.ru/20221008/poezd-1822545407.html

Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост

Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост - РИА Новости, 08.10.2022

Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост

Пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T22:49

2022-10-08T22:49

2022-10-08T23:36

симферополь

москва

краснодарский край

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс"Состав отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Следующая за мостом остановка по маршруту — на станции Тамань-Пассажирская на Кубани в 22:20.Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда специалисты провели обследование полотна и конструкций. Затем Минтранс выдал разрешение на следование составов по транспортному переходу.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами.

https://ria.ru/20221008/most-1822532797.html

симферополь

москва

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

симферополь, москва, краснодарский край, чп на крымском мосту