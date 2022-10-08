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Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост - РИА Новости, 08.10.2022
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Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост
Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост - РИА Новости, 08.10.2022
Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост
Пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T22:49
2022-10-08T23:36
симферополь
москва
краснодарский край
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс"Состав отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Следующая за мостом остановка по маршруту — на станции Тамань-Пассажирская на Кубани в 22:20.Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда специалисты провели обследование полотна и конструкций. Затем Минтранс выдал разрешение на следование составов по транспортному переходу.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами.
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симферополь
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симферополь, москва, краснодарский край, чп на крымском мосту
Симферополь, Москва, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту
22:49 08.10.2022 (обновлено: 23:36 08.10.2022)
 
Первый пассажирский поезд проехал Крымский мост

Первый после приостановки движения пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Пассажирский поезд №28 сообщением Симферополь — Москва проехал по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "ГрандСервисЭкспресс"
Состав отправился из столицы Крыма сегодня в 17:10 согласно графику. Следующая за мостом остановка по маршруту — на станции Тамань-Пассажирская на Кубани в 22:20.
Тестовые грузовые поезда прошли по Крымскому мосту вечером после ЧП, когда специалисты провели обследование полотна и конструкций. Затем Минтранс выдал разрешение на следование составов по транспортному переходу.
Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.
Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.
В свою очередь, железнодорожное сообщение восстановили после семи часов вечера. Примерно в 19:30 мск по Крымскому мосту успешно прошел тестовый поезд с 15-ю вагонами.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:31
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили
 
СимферопольМоскваКраснодарский крайЧП на Крымском мосту
 
 
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