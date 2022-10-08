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По железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами

По железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами - РИА Новости, 08.10.2022

По железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами

На Крымском мосту после ЧП возобновилось движение поездов, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:37

2022-10-08T19:37

2022-10-08T23:56

крымский мост

республика крым

чп на крымском мосту

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

россия

крымская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. На Крымском мосту после ЧП возобновилось движение поездов, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Крымской железной дороги.В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что первый пассажирский поезд отправится примерно в 22:00 мск. За ночь планируется пропустить 12 таких составов.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели вскоре потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

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Тестовый поезд на Крымском мосту Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. "После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами", - говорится в сообщении. 2022-10-08T19:37 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, россия, крымская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)