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По железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами
По железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами - РИА Новости, 08.10.2022
По железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами
На Крымском мосту после ЧП возобновилось движение поездов, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Крымской железной дороги. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:37
2022-10-08T19:37
2022-10-08T23:56
крымский мост
республика крым
чп на крымском мосту
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
россия
крымская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. На Крымском мосту после ЧП возобновилось движение поездов, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Крымской железной дороги.В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что первый пассажирский поезд отправится примерно в 22:00 мск. За ночь планируется пропустить 12 таких составов.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели вскоре потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых машин возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры и автобусы должны использовать Керченскую паромную переправу, которая работает бесплатно. Аксенов подчеркнул, что в течение суток вопрос о возможности их передвижения по мосту будет решен.
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Тестовый поезд на Крымском мосту
Первый поезд с 15-ю вагонами успешно прошел по железнодорожной части Крымского моста после случившего там ЧП, сообщает пресс-служба Крымской железной дороги. "После завершения первого этапа восстановительных работ по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15-ю вагонами", - говорится в сообщении.
2022-10-08T19:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, республика крым, чп на крымском мосту, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, россия, крымская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Крымский мост, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Россия, Крымская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
19:37 08.10.2022 (обновлено: 23:56 08.10.2022)
По железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами
После ЧП по железнодорожной части Крымского моста успешно прошел поезд с 15 вагонами