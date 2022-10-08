https://ria.ru/20221008/podzhog-1822487000.html
В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера с буквой V
В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера с буквой V - РИА Новости, 08.10.2022
В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера с буквой V
Силовики задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге баннера с буквой V, размещенного на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:27
2022-10-08T16:27
2022-10-08T16:27
происшествия
улан-удэ
россия
республика бурятия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Силовики задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге баннера с буквой V, размещенного на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает МВД республики у себя в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ночью на площади Советов неизвестные подожгли баннер, на котором изображен триколор с буквой "V" в поддержку специальной военной спецоперации."Сегодня днем в Улан-Удэ сотрудниками полиции регионального МВД и Управления ФСБ России по Республике Бурятия в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое 17-летних подростков, проживающих в Улан-Удэ, один из них – студент городского колледжа... Молодые люди раскаялись в совершенном деянии и полностью признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, оба злоумышленника задержаны.
https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kazan-1822010898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера с буквой V
В Улан-Удэ задержали подростков, подозреваемых в поджоге баннера в поддержку спецоперации