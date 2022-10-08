https://ria.ru/20221008/podzhog-1822487000.html

В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера с буквой V

В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера с буквой V - РИА Новости, 08.10.2022

В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера с буквой V

Силовики задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге баннера с буквой V, размещенного на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:27

2022-10-08T16:27

2022-10-08T16:27

происшествия

улан-удэ

россия

республика бурятия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Силовики задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в поджоге баннера с буквой V, размещенного на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает МВД республики у себя в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что ночью на площади Советов неизвестные подожгли баннер, на котором изображен триколор с буквой "V" в поддержку специальной военной спецоперации."Сегодня днем в Улан-Удэ сотрудниками полиции регионального МВД и Управления ФСБ России по Республике Бурятия в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое 17-летних подростков, проживающих в Улан-Удэ, один из них – студент городского колледжа... Молодые люди раскаялись в совершенном деянии и полностью признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, оба злоумышленника задержаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20221006/kazan-1822010898.html

https://ria.ru/20221008/podzhog-1822412066.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)