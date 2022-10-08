https://ria.ru/20221008/podzhog-1822412066.html
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V - РИА Новости, 08.10.2022
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V
Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:17
2022-10-08T08:17
2022-10-08T08:18
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ.На кадрах видео, размещенного в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ", видно, как в темноте неизвестный подходит к памятнику, поджигает баннер и убегает."Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства, отметив, что МВД прокомментирует ситуацию после задержания злоумышленника.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220928/podzhog-1820006314.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
08:17 08.10.2022 (обновлено: 08:18 08.10.2022)
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V, полиция ищет злоумышленника
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ.
На кадрах видео, размещенного в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ", видно, как в темноте неизвестный подходит к памятнику, поджигает баннер и убегает.
"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства, отметив, что МВД прокомментирует ситуацию после задержания злоумышленника.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине
с 24 февраля 2022 года.