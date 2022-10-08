https://ria.ru/20221008/podzhog-1822412066.html

На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V

На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V - РИА Новости, 08.10.2022

На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V

Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:17

2022-10-08T08:17

2022-10-08T08:18

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

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КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ.На кадрах видео, размещенного в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ", видно, как в темноте неизвестный подходит к памятнику, поджигает баннер и убегает."Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства, отметив, что МВД прокомментирует ситуацию после задержания злоумышленника.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.

https://ria.ru/20220928/podzhog-1820006314.html

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, улан-удэ, республика бурятия