Рейтинг@Mail.ru
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/podzhog-1822412066.html
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V - РИА Новости, 08.10.2022
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V
Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:17
2022-10-08T08:18
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ.На кадрах видео, размещенного в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ", видно, как в темноте неизвестный подходит к памятнику, поджигает баннер и убегает."Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства, отметив, что МВД прокомментирует ситуацию после задержания злоумышленника.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20220928/podzhog-1820006314.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия
08:17 08.10.2022 (обновлено: 08:18 08.10.2022)
 
На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V

На памятнике Ленину в Улан-Удэ подожгли баннер с буквой V, полиция ищет злоумышленника

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Неизвестный поджег баннер с буквой V, размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в столице Бурятии Улан-Удэ.
На кадрах видео, размещенного в Telegram-канале "Весь Улан-Удэ", видно, как в темноте неизвестный подходит к памятнику, поджигает баннер и убегает.
"Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства, отметив, что МВД прокомментирует ситуацию после задержания злоумышленника.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 11:26
Суд арестовал петербуржца за поджог помещения в здании военкомата
 
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала