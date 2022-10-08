https://ria.ru/20221008/podrostok-1822519964.html

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 08.10.2022

В Донецке подросток подорвался на мине "Лепесток"

Подросток подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:30

2022-10-08T19:30

2022-10-08T19:30

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

оон

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Подросток подорвался на мине "Лепесток" в Кировском районе Донецка, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР."По ул. Бирюзова в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 "Лепесток" подорвался 17-летний подросток", - сообщили в штабе.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220921/sizo-1818309226.html

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817470950.html

донецк (днр)

кировский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), кировский район, донецкая народная республика, оон