https://ria.ru/20221008/perevozchik-1822520283.html

Перевозчик получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту

Перевозчик получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Перевозчик получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту

Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" получил разрешение на проезд железнодорожных составов по Крымскому мосту. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:32

2022-10-08T19:32

2022-10-08T19:40

гранд сервис экспресс

чп на крымском мосту

происшествия

сергей аксенов (политик)

николай лукашенко

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" получил разрешение на проезд железнодорожных составов по Крымскому мосту."Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту!", — сообщается в Telegram-канале компании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное сообщение по мосту планируется восстановить до конца дня.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу.

https://ria.ru/20221008/most-1822470308.html

краснодарский край

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гранд сервис экспресс , чп на крымском мосту, происшествия, сергей аксенов (политик), николай лукашенко, краснодарский край