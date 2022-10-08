https://ria.ru/20221008/perevozchik-1822520283.html
Перевозчик получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту
Перевозчик получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Перевозчик получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту
Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" получил разрешение на проезд железнодорожных составов по Крымскому мосту. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:32
2022-10-08T19:32
2022-10-08T19:40
гранд сервис экспресс
чп на крымском мосту
происшествия
сергей аксенов (политик)
николай лукашенко
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" получил разрешение на проезд железнодорожных составов по Крымскому мосту."Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту!", — сообщается в Telegram-канале компании.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное сообщение по мосту планируется восстановить до конца дня.Сегодня утром Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Загорелись семь цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета, опоры арки для прохода судов не пострадали.Спасатели потушили открытое горение. По словам министра транспорта республики Николая Лукашенко, для перевозки пассажиров между Крымом и Краснодарским краем запустят суда вместимостью от 100 человек.Около 16:00 мск глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобильное движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов возобновили. Оно осуществляется в реверсивном режиме. Грузовые фуры должны будут использовать Керченскую паромную переправу.
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гранд сервис экспресс , чп на крымском мосту, происшествия, сергей аксенов (политик), николай лукашенко, краснодарский край
Гранд Сервис Экспресс , ЧП на Крымском мосту, Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Николай Лукашенко, Краснодарский край
19:32 08.10.2022 (обновлено: 19:40 08.10.2022)
Перевозчик получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту
"Гранд Сервис Экспресс" получил разрешение на проезд ж/д составов по Крымскому мосту