https://ria.ru/20221008/pereprava-1822521574.html
Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать
Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:37
2022-10-08T19:37
2022-10-08T19:37
марат хуснуллин
россия
керченский пролив
чп на крымском мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать."Нет никаких сомнений, что она (Керченская паромная переправа - ред.) будет работать", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221008/most-1822515741.html
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марат хуснуллин, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту
Марат Хуснуллин, Россия, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту
Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать
Вице-премьер Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать