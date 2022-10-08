https://ria.ru/20221008/pereprava-1822521574.html

Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать

Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать - РИА Новости, 08.10.2022

Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T19:37

2022-10-08T19:37

2022-10-08T19:37

марат хуснуллин

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать."Нет никаких сомнений, что она (Керченская паромная переправа - ред.) будет работать", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221008/most-1822515741.html

россия

керченский пролив

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2022

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марат хуснуллин, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту