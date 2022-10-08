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Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать - РИА Новости, 08.10.2022
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Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать
Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать - РИА Новости, 08.10.2022
Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T19:37
2022-10-08T19:37
марат хуснуллин
россия
керченский пролив
чп на крымском мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать."Нет никаких сомнений, что она (Керченская паромная переправа - ред.) будет работать", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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россия
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марат хуснуллин, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту
Марат Хуснуллин, Россия, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту
19:37 08.10.2022
 
Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать

Вице-премьер Хуснуллин не сомневается, что Керченская паромная переправа будет работать

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкВыезд машин с парома в порту "Крым"
Выезд машин с парома в порту Крым - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в медиабанк
Выезд машин с парома в порту "Крым". Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что нет никаких сомнений, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать.
"Нет никаких сомнений, что она (Керченская паромная переправа - ред.) будет работать", - сказал Хуснуллин журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 19:10
Хуснуллин рассказал о восстановлении поврежденного пролета Крымского моста
 
Марат ХуснуллинРоссияКерченский проливЧП на Крымском мосту
 
 
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