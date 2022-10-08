https://ria.ru/20221008/pereprava-1822470919.html
Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье
Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье - РИА Новости, 08.10.2022
Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье
Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине воскресенья, сегодня людей перевозить не будут из-за погоды, сообщает в субботу... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:03
2022-10-08T15:03
2022-10-08T15:27
краснодарский край
керченская паромная переправа
в мире
чп на крымском мосту
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ВОЛГОГРАД, 8 окт – РИА Новости. Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине воскресенья, сегодня людей перевозить не будут из-за погоды, сообщает в субботу оперативный штаб Краснодарского края."По результатам работы краевого оперативного штаба в Темрюкском районе, оценки текущей погодной ситуации в акватории - Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября", - говорится в сообщении ведомства. В оперштабе отметили, что сегодня пассажиров перевозить не будут.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/most-1822473463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, керченская паромная переправа, в мире, чп на крымском мосту
Краснодарский край, Керченская паромная переправа, В мире, ЧП на Крымском мосту
15:03 08.10.2022 (обновлено: 15:27 08.10.2022)
Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье
Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине воскресенья