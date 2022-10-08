https://ria.ru/20221008/pereprava-1822470919.html

Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье

Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье - РИА Новости, 08.10.2022

Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье

Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине воскресенья, сегодня людей перевозить не будут из-за погоды, сообщает в субботу... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:03

2022-10-08T15:03

2022-10-08T15:27

краснодарский край

керченская паромная переправа

в мире

чп на крымском мосту

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ВОЛГОГРАД, 8 окт – РИА Новости. Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров во второй половине воскресенья, сегодня людей перевозить не будут из-за погоды, сообщает в субботу оперативный штаб Краснодарского края."По результатам работы краевого оперативного штаба в Темрюкском районе, оценки текущей погодной ситуации в акватории - Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября", - говорится в сообщении ведомства. В оперштабе отметили, что сегодня пассажиров перевозить не будут.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/most-1822473463.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, керченская паромная переправа, в мире, чп на крымском мосту