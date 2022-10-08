https://ria.ru/20221008/pereprava-1822455015.html

Штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе

Штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе - РИА Новости, 08.10.2022

Штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе

Штормовое море вносит корректировки в организацию работы Керченской паромной переправы, она еще не работает, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T13:28

2022-10-08T13:28

2022-10-08T13:32

общество

керченский пролив

чп на крымском мосту

республика крым

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Штормовое море вносит корректировки в организацию работы Керченской паромной переправы, она еще не работает, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."В настоящий момент Керченская паромная переправа еще не работает. Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Также корректировки вносят погодные условия – штормовое море", - говорится в сообщении.Отмечается, что для открытия переправы есть вся необходимая инфраструктура.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/most-1822454165.html

керченский пролив

республика крым

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Варвара Скокшина

общество, керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым