https://ria.ru/20221008/pereprava-1822455015.html
Штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе
Штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе - РИА Новости, 08.10.2022
Штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе
Штормовое море вносит корректировки в организацию работы Керченской паромной переправы, она еще не работает, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:28
2022-10-08T13:28
2022-10-08T13:32
общество
керченский пролив
чп на крымском мосту
республика крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости. Штормовое море вносит корректировки в организацию работы Керченской паромной переправы, она еще не работает, сообщает оперативный штаб Краснодарского края."В настоящий момент Керченская паромная переправа еще не работает. Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Также корректировки вносят погодные условия – штормовое море", - говорится в сообщении.Отмечается, что для открытия переправы есть вся необходимая инфраструктура.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221008/most-1822454165.html
керченский пролив
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, керченский пролив, чп на крымском мосту, республика крым
Общество, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым
13:28 08.10.2022 (обновлено: 13:32 08.10.2022)
Штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе
Оперштаб Кубани: штормовая погода влияет на организацию перевозок по Керченской переправе