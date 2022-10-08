https://ria.ru/20221008/pereprava-1822425503.html
Керченская паромная переправа возобновит работу
Керченская паромная переправа возобновит работу - РИА Новости, 08.10.2022
Керченская паромная переправа возобновит работу
Первый паром уже начал переход для погрузки, готовятся к выходу еще три, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:21
2022-10-08T10:21
2022-10-08T15:01
керченская паромная переправа
общество
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первый паром уже начал переход для погрузки, готовятся к выходу еще три, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса."Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев", — говорится в пресс-релизе.Президент ранее поручил главе ведомства Виталию Савельеву прибыть на место ЧП на Крымском мосту.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено. Заморожена продажа ж/д билетов в Крым и отменены автобусные туры.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149312/59/1493125935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c433805e71e4dcb12938dad848833cc.jpg
Кадры горящих цистерн на Крымском мосту
На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена.
2022-10-08T10:21
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, общество, чп на крымском мосту
Керченская паромная переправа, Общество, ЧП на Крымском мосту
10:21 08.10.2022 (обновлено: 15:01 08.10.2022)
Керченская паромная переправа возобновит работу
Керченская паромная переправа возобновила работу после ЧП на Крымском мосту
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первый паром уже начал переход для погрузки, готовятся к выходу еще три, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса.
"Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев", — говорится в пресс-релизе.
Президент ранее поручил главе ведомства Виталию Савельеву
прибыть на место ЧП на Крымском мосту.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. О пострадавших региональные власти не сообщали.
Движение по мосту временно приостановлено. Заморожена продажа ж/д билетов в Крым и отменены автобусные туры.