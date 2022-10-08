https://ria.ru/20221008/pereprava-1822425503.html

Керченская паромная переправа возобновит работу

Керченская паромная переправа возобновит работу - РИА Новости, 08.10.2022

Керченская паромная переправа возобновит работу

Первый паром уже начал переход для погрузки, готовятся к выходу еще три, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:21

2022-10-08T10:21

2022-10-08T15:01

керченская паромная переправа

общество

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Первый паром уже начал переход для погрузки, готовятся к выходу еще три, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтранса."Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев", — говорится в пресс-релизе.Президент ранее поручил главе ведомства Виталию Савельеву прибыть на место ЧП на Крымском мосту.Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве фуры на Крымском мосту. Инцидент повлек возгорание семи цистерн с топливом, следовавших по железнодорожной части переправы. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. О пострадавших региональные власти не сообщали.Движение по мосту временно приостановлено. Заморожена продажа ж/д билетов в Крым и отменены автобусные туры.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры горящих цистерн на Крымском мосту На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. "Сегодня в шесть часов семь минут на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. следовавшего в направлении Крымского полуострова", — говорится в сообщении. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы. Арка над сухопутной частью моста не повреждена. 2022-10-08T10:21 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченская паромная переправа, общество, чп на крымском мосту