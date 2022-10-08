https://ria.ru/20221008/pereprava-1822419600.html

Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу

Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу - РИА Новости, 08.10.2022

Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу

Крым запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:30

2022-10-08T09:30

2022-10-08T09:31

происшествия

сергей аксенов (политик)

керченский пролив

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов."К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/most-1822417392.html

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сергей аксенов (политик), керченский пролив, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту