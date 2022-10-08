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Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу - РИА Новости, 08.10.2022
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Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу
Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу - РИА Новости, 08.10.2022
Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу
Крым запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T09:30
2022-10-08T09:31
происшествия
сергей аксенов (политик)
керченский пролив
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов."К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20221008/most-1822417392.html
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происшествия, сергей аксенов (политик), керченский пролив, национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Происшествия, Сергей Аксенов (политик), Керченский пролив, Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
09:30 08.10.2022 (обновлено: 09:31 08.10.2022)
 
Паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу

Глава Крыма Аксенов: паромную переправу через Керченский пролив запустят в субботу

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкЧайки в Керченском проливе
Чайки в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Чайки в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Крым запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 09:07В России
НАК: на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, обрушились два пролета
 
ПроисшествияСергей Аксенов (политик)Керченский проливНациональный антитеррористический комитет РФЧП на Крымском мосту
 
 
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