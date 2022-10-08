Рейтинг@Mail.ru
Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/pereprava-1822413504.html
Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту
Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту
Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:31
2022-10-08T08:45
общество
крымский мост
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/99/1006999988_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_8b97d0362b345b9e976ca9bb3a1c6051.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено."Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20221008/most-1822408301.html
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/99/1006999988_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ed181db4cc6b335e5bb5fd0c68f8c059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, крымский мост, керченский пролив
Общество, Крымский мост, Керченский пролив
08:31 08.10.2022 (обновлено: 08:45 08.10.2022)
 
Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту

Советник главы Крыма: паромная переправа готова к запуску на фоне ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Керченская паромная переправа. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено.
"Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", - написал Крючков в своем Telegram-канале.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
07:29В России
По Крымскому мосту приостановили движение из-за горящей цистерны с топливом
 
ОбществоКрымский мостКерченский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала