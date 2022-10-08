https://ria.ru/20221008/pereprava-1822413504.html

Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту

Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Паромную переправу подготовили к запуску из-за ЧП на Крымском мосту

Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:31

2022-10-08T08:31

2022-10-08T08:45

общество

крымский мост

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Паромная переправа на фоне ЧП на Крымском мосту находится в готовности к запуску, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. Движение по мосту временно приостановлено."Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ria.ru/20221008/most-1822408301.html

керченский пролив

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, крымский мост, керченский пролив