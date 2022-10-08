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В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной
В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной - РИА Новости, 08.10.2022
В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T02:27
2022-10-08T02:27
2022-10-08T02:45
в мире
ибрагим калын
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся.В начале октября Владимир Зеленский указом ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника.По мнению Калына, Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны договоренности больше не отражают современную Россию."Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и Западным миром... Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку", - добавил представитель турецкого президента.В результате этого, отмечает Калын, глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.
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в мире, ибрагим калын, владимир путин, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Ибрагим Калын, Владимир Путин, Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
02:27 08.10.2022 (обновлено: 02:45 08.10.2022)
В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной
Представитель Эрдогана Калын выразил надежду на возобновление диалога России с Украиной
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся.
В начале октября Владимир Зеленский
указом ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО
) Украины о невозможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника.
"Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся", - говорится в сообщении телеканала CNN, который взял интервью у Калына. По его словам, приостановки переговоров следовало ожидать.
По мнению Калына, Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны договоренности больше не отражают современную Россию.
"Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и Западным миром... Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку", - добавил представитель турецкого президента.
В результате этого, отмечает Калын, глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.