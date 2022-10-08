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В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной - РИА Новости, 08.10.2022
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В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной
В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной - РИА Новости, 08.10.2022
В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T02:27
2022-10-08T02:45
в мире
ибрагим калын
владимир путин
россия
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся.В начале октября Владимир Зеленский указом ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника.По мнению Калына, Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны договоренности больше не отражают современную Россию."Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и Западным миром... Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку", - добавил представитель турецкого президента.В результате этого, отмечает Калын, глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.
https://ria.ru/20220626/kalyn-1798279244.html
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в мире, ибрагим калын, владимир путин, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Ибрагим Калын, Владимир Путин, Россия, Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины
02:27 08.10.2022 (обновлено: 02:45 08.10.2022)
 
В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной

Представитель Эрдогана Калын выразил надежду на возобновление диалога России с Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся.
В начале октября Владимир Зеленский указом ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника.
"Переговоры, скорее всего, в какой-то момент возобновятся", - говорится в сообщении телеканала CNN, который взял интервью у Калына. По его словам, приостановки переговоров следовало ожидать.
По мнению Калына, Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны договоренности больше не отражают современную Россию.
"Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и Западным миром... Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку", - добавил представитель турецкого президента.
В результате этого, отмечает Калын, глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.
Пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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Последствия ситуации на Украине будут ощутимы еще десять лет, заявил Калын
 
В миреИбрагим КалынВладимир ПутинРоссияУкраинаСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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