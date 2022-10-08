https://ria.ru/20221008/peregovory-1822401503.html

В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной

В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной - РИА Новости, 08.10.2022

В Анкаре выразили надежду на возобновление переговоров России с Украиной

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T02:27

2022-10-08T02:27

2022-10-08T02:45

в мире

ибрагим калын

владимир путин

россия

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между Россией и Украиной, скорее всего, возобновятся.В начале октября Владимир Зеленский указом ввел в действие решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции Зеленского либо его преемника.По мнению Калына, Путин хочет заключить "новую сделку с Западом", поскольку заключенные по завершении холодной войны договоренности больше не отражают современную Россию."Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и Западным миром... Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку", - добавил представитель турецкого президента.В результате этого, отмечает Калын, глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием.

https://ria.ru/20220626/kalyn-1798279244.html

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в мире, ибрагим калын, владимир путин, россия, украина, совет национальной безопасности и обороны украины