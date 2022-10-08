https://ria.ru/20221008/pentagon-1822541059.html
Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР
Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 08.10.2022
Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР
США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет и не усматривают в этом непосредственной угрозы для себя и своих союзников, сообщило... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:56
2022-10-08T21:56
2022-10-08T21:56
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет и не усматривают в этом непосредственной угрозы для себя и своих союзников, сообщило Индо-тихоокеанское командование Пентагона.Южнокорейское агентство Ренхап ранее сообщило о пуске двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.Пентагон заверил в приверженности своим оборонным обязательствам перед Южной Кореей и Японией.
https://ria.ru/20220909/koreya-1815668056.html
сша
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Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР
Пентагон не видит непосредственной угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР