https://ria.ru/20221008/pentagon-1822541059.html

Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР

Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 08.10.2022

Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР

США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет и не усматривают в этом непосредственной угрозы для себя и своих союзников, сообщило... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:56

2022-10-08T21:56

2022-10-08T21:56

в мире

сша

японское море

южная корея

министерство обороны сша

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет и не усматривают в этом непосредственной угрозы для себя и своих союзников, сообщило Индо-тихоокеанское командование Пентагона.Южнокорейское агентство Ренхап ранее сообщило о пуске двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.Пентагон заверил в приверженности своим оборонным обязательствам перед Южной Кореей и Японией.

https://ria.ru/20220909/koreya-1815668056.html

сша

японское море

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, сша, японское море, южная корея, министерство обороны сша, кндр (северная корея)