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Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 08.10.2022
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Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР
Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР - РИА Новости, 08.10.2022
Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР
США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет и не усматривают в этом непосредственной угрозы для себя и своих союзников, сообщило... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:56
2022-10-08T21:56
в мире
сша
японское море
южная корея
министерство обороны сша
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет и не усматривают в этом непосредственной угрозы для себя и своих союзников, сообщило Индо-тихоокеанское командование Пентагона.Южнокорейское агентство Ренхап ранее сообщило о пуске двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.Пентагон заверил в приверженности своим оборонным обязательствам перед Южной Кореей и Японией.
https://ria.ru/20220909/koreya-1815668056.html
сша
японское море
южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, сша, японское море, южная корея, министерство обороны сша, кндр (северная корея)
В мире, США, Японское море, Южная Корея, Министерство обороны США, КНДР (Северная Корея)
21:56 08.10.2022
 
Пентагон не видит угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР

Пентагон не видит непосредственной угрозы в запуске двух баллистических ракет в КНДР

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона, США
Здание Пентагона, США - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США знают о запуске двух северокорейских баллистических ракет и не усматривают в этом непосредственной угрозы для себя и своих союзников, сообщило Индо-тихоокеанское командование Пентагона.
“Мы осведомлены о пусках двух баллистических ракет и ведем интенсивные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя мы установили, что событие не несет непосредственной угрозы личному составу, или территории США, или нашим союзникам, ракетные пуски демонстрируют дестабилизирующее влияние незаконных программ КНДР в сферах оружия массового поражения и ракетной техники”, - сказано в пресс-релизе.
Южнокорейское агентство Ренхап ранее сообщило о пуске двух ракет малой дальности в сторону Японского моря.
Пентагон заверил в приверженности своим оборонным обязательствам перед Южной Кореей и Японией.
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В миреСШАЯпонское мореЮжная КореяМинистерство обороны СШАКНДР (Северная Корея)
 
 
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